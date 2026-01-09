CES 2026: debutta il bartender robot che ricorda i cocktail preferiti

Il CES 2026 ha riservato una delle sorprese più curiose lontano dai tradizionali palchi dedicati a TV e semiconduttori. A Las Vegas, l’attenzione si è spostata su un bancone da bar, dove ha fatto il suo esordio AI Barmen, un sistema di bartender robotico pensato per preparare cocktail personalizzati e memorizzare le preferenze dei clienti nel tempo.

Un’idea nata da esigenze reali

Il progetto nasce per rispondere a problemi ormai strutturali nel settore dell’ospitalità, come la carenza di personale e la difficoltà nel garantire un livello di servizio costante. AI Barmen combina un braccio robotico di precisione con un motore di intelligenza artificiale in grado di apprendere dalle scelte effettuate. Ogni ordine diventa un dato utile a migliorare le proposte future, rendendo il sistema progressivamente più accurato.

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Uno degli elementi centrali riguarda la gestione delle preferenze personali. I clienti possono scegliere se restare anonimi oppure consentire al sistema di ricordare i propri gusti. In quest’ultimo caso, il profilo può essere richiamato anche in contesti diversi, permettendo di riprodurre lo stesso cocktail con la medesima ricetta in un bar, in un hotel o persino in aeroporto, a patto che sia presente un’unità AI Barmen.

Autonomia e installazione semplificata

Dal punto di vista operativo, il robot è stato progettato per funzionare in modo indipendente. Richiede una normale presa elettrica e non necessita di un collegamento continuo all’acqua, una scelta che ne facilita l’installazione anche in ambienti temporanei come eventi, fiere o matrimoni. Il sistema monitora inoltre le scorte, aggiornando l’inventario in tempo reale e riducendo sprechi ed errori di approvvigionamento.

I fondatori hanno sottolineato come l’obiettivo non fosse creare un semplice spettacolo tecnologico. Il braccio robotico opera in modo preciso ed efficiente, senza movimenti superflui, così da integrarsi nel flusso quotidiano di un locale. In questo scenario, il personale umano può concentrarsi sull’accoglienza e sul rapporto con i clienti, lasciando al robot le operazioni ripetitive.

Prime installazioni già pianificate

Secondo quanto annunciato al CES, AI Barmen prevede di produrre circa 90 unità nei prossimi sei mesi, con installazioni mirate in bar, hotel ed eventi. L’ambizione è rendere l’automazione accessibile anche a realtà di dimensioni più contenute, superando l’idea che queste soluzioni siano riservate solo a locali di lusso o grandi catene.