Cavo Ethernet: non solo internet, porta video, audio ed energia

Quasi tutti considerano il cavo Ethernet un semplice tramite tra il router e il computer, quel filo un po’ ingombrante che serve a garantire una connessione stabile quando il Wi‑Fi fa i capricci. Eppure questo accessorio, presente in moltissime case e uffici, sa fare parecchio di più. I modelli di categoria Cat5e e Cat6 non si limitano infatti a portare internet da un punto all’altro, ma possono trasmettere anche video e audio e perfino alimentare alcuni dispositivi. Sono in pochi a saperlo, ed è proprio questo il punto interessante della faccenda. Il motivo per cui se ne parla poco è abbastanza intuitivo. Nell’immaginario comune il collegamento di rete viene associato alla navigazione, allo streaming o ai videogiochi online, cioè a tutto ciò che passa attraverso la connessione domestica. Le possibilità reali di questi cavi restano così nascoste dietro due sigle che, a prima vista, dicono poco o niente a chi non mastica tecnologia tutti i giorni.

Cosa significano le sigle Cat5e e Cat6

La chiave di tutto sta proprio in quelle due abbreviazioni stampate sulla guaina. Cat5e e Cat6 indicano la categoria del cavo, ovvero una sorta di classificazione che ne descrive le caratteristiche e quindi il tipo di utilizzo per cui è adatto. Non si tratta di dettagli riservati agli addetti ai lavori. Sapere quale categoria si ha davanti permette di capire che quel filo può essere sfruttato in modi diversi rispetto alla classica connessione al modem.

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Questi cavi di rete nascono per trasportare dati, ma i dati non sono soltanto pagine web o file scaricati. Anche un segnale video o un flusso audio possono viaggiare lungo gli stessi conduttori, il che apre la strada a impieghi che molti nemmeno immaginano. Lo stesso cavo che collega un portatile alla rete, insomma, può diventare il mezzo con cui portare immagini e suono da un dispositivo all’altro. È un aspetto che cambia un po’ la prospettiva. Un accessorio considerato banale, spesso dimenticato in un cassetto insieme ad altri fili aggrovigliati, si rivela uno strumento piuttosto versatile, capace di adattarsi a esigenze differenti senza richiedere chissà quali competenze.

Alimentazione tramite PoE e altri usi possibili

C’è poi un’altra funzione che sorprende chi la scopre per la prima volta. Attraverso la tecnologia PoE, sigla che sta per Power over Ethernet, i cavi Ethernet sono in grado di fornire anche energia elettrica ai dispositivi collegati. In pratica lo stesso filo trasporta contemporaneamente i dati e l’alimentazione, evitando di dover ricorrere a un cavo separato per la corrente.

Questo significa meno fili in giro e una gestione più ordinata degli apparecchi, soprattutto quando si trovano in posizioni dove una presa elettrica non è comoda da raggiungere. Il vantaggio è evidente anche per chi non ha particolare dimestichezza con l’elettronica, perché semplifica l’installazione e riduce il numero di collegamenti necessari. Mettendo insieme tutte queste capacità, il quadro diventa piuttosto chiaro. I cavi di categoria Cat5e e Cat6 offrono molteplici usi che vanno ben oltre la connessione a internet, dalla trasmissione di contenuti audiovisivi fino all’alimentazione di dispositivi grazie al PoE. Funzioni che esistono già e che, per la maggior parte delle persone, restano semplicemente sconosciute.

Fonte: TecnoAndroid