Cattedrale medievale in Sudan: 57 metri riemergono dalla sabbia

Nel cuore del deserto del Sudan una vasta cattedrale medievale sta lentamente riemergendo dalla sabbia, e bastano le sue misure per capire quanto fosse imponente. Parliamo di un edificio largo 47 metri e lungo 57 metri, numeri che raccontano una costruzione nata per farsi notare e che, quando era integra, doveva offrire uno spettacolo davvero magnifico a chiunque si trovasse a osservarla.

Chi pensa al Sudan come a una distesa uniforme di dune difficilmente si aspetta che proprio lì, sotto strati di sabbia, possa nascondersi un luogo di culto di queste proporzioni. Eppure è quello che sta accadendo. La cattedrale non si mostra tutta in una volta e non esiste un momento preciso in cui si svela per intero. Affiora poco alla volta, un frammento dopo l’altro, con quella lentezza tipica di tutto ciò che il deserto ha tenuto nascosto a lungo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un edificio dalle proporzioni impressionanti

Per dare concretezza ai numeri basta un semplice calcolo. Moltiplicando la larghezza per la lunghezza si ottiene una superficie di circa 2.680 metri quadrati, un’estensione enorme per qualsiasi costruzione e ancora di più per un edificio medievale. Non si tratta di una piccola chiesa isolata ma di una struttura pensata in grande, con una pianta capace di occupare uno spazio paragonabile a quello di un intero isolato.

Le due misure sono anche piuttosto vicine tra loro. Dieci metri appena separano la larghezza dalla lunghezza e questo restituisce l’idea di una pianta ampia e compatta, poco allungata, in cui il senso di vastità si percepisce in ogni direzione. È proprio questo equilibrio a rendere la cattedrale nel deserto così sorprendente agli occhi di chi oggi ne osserva i resti.

Davanti a cifre del genere viene spontaneo immaginare l’effetto che l’edificio doveva produrre ai tempi del suo splendore. Una costruzione di queste dimensioni, in mezzo a un paesaggio aperto e privo di grandi riferimenti visivi, doveva dominare la scena in modo netto. Ed è esattamente l’impressione che trasmettono i suoi numeri ancora oggi, a distanza di secoli.

Una lenta riemersione dalla sabbia

Il dettaglio forse più affascinante è proprio il modo in cui la cattedrale medievale sta tornando visibile. Non c’è niente di improvviso. La sabbia del deserto sudanese cede il passo con gradualità e ogni porzione che riaffiora aggiunge un tassello all’immagine complessiva di un luogo rimasto sepolto per molto tempo.

Questa lentezza ha qualcosa di quasi simbolico. Un edificio pensato per stupire, con una superficie così estesa, si ritrova a doversi riconquistare lo spazio centimetro dopo centimetro. E ogni volta che una nuova parte emerge diventa più semplice capire quanto grande fosse il progetto originario e quanto ambiziosa la visione di chi lo aveva realizzato.

Il contrasto tra la grandezza della costruzione e la pazienza richiesta per vederla di nuovo alla luce rende la vicenda ancora più suggestiva. Da un lato c’è il deserto del Sudan con la sua capacità di coprire e conservare, dall’altro una struttura che per dimensioni sembra quasi opporsi a quell’abbraccio. Il risultato è una presenza che si fa strada passo dopo passo, senza fretta, fino a restituire l’immagine di un luogo di culto di grande respiro.

Le misure restano il punto di partenza per comprenderne l’importanza. Con i suoi 47 metri di larghezza e i suoi 57 metri di lunghezza, la cattedrale che sta affiorando dalle sabbie del Sudan doveva rappresentare una visione magnifica per chiunque avesse avuto la fortuna di trovarsela davanti.

Fonte: TecnoAndroid