Casio CT FS1, la tastiera che rende quasi impossibile stonare

Chi ha provato almeno una volta a imparare uno strumento sa quanto le prime settimane possano essere frustranti, tra dita che non rispondono e note che escono fuori posto. Proprio per rendere questa fase meno traumatica Casio ha presentato la Casio CT FS1, una tastiera progettata con un obiettivo molto preciso, cioè rendere praticamente impossibile stonare anche a chi non ha mai suonato prima.

Non si tratta di un semplice strumento con qualche funzione didattica in più. Il cuore del progetto è una tecnologia pensata per togliere di mezzo l’ostacolo più scoraggiante per chi comincia, quella nota sbagliata che rovina un brano e spesso anche l’entusiasmo. La nuova tastiera Casio punta quindi a spostare l’attenzione su aspetti diversi dell’esecuzione, lasciando ai principianti la libertà di divertirsi fin da subito.

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Come funziona la tecnologia Feel Sync

A rendere possibile tutto questo è la tecnologia Feel Sync, che lavora in coppia con una nuova app gratuita disponibile per iOS e Android. Il meccanismo è piuttosto lineare. Si importa un file musicale nell’applicazione e un algoritmo si occupa di analizzarlo. Da quel momento lo strumento produce soltanto le note compatibili con l’armonia del brano scelto, indipendentemente dal tasto che viene premuto.

C’è però un dettaglio importante. Il ritmo e il tempo restano interamente nelle mani di chi suona, mentre l’intonazione viene gestita dalla tastiera stessa. In altre parole il sistema non suona al posto dell’utente ma si limita a correggere l’aspetto armonico, lasciando il resto alla persona seduta davanti ai tasti. Il risultato è che ci si può concentrare sull’espressività e sulla tenuta del tempo senza la paura costante di sbagliare qualcosa. Per chi è alle prime armi, o per chi vuole semplicemente passare qualche ora in allegria senza affrontare anni di studio, è un approccio che ha una sua logica. La barriera iniziale si abbassa parecchio e l’esperienza diventa molto più gratificante già dai primi tentativi.

Una tastiera per due e il resto della scheda tecnica

La Casio CT FS1 non è comunque vincolata alla modalità assistita. Lo strumento può essere usato anche come una tastiera tradizionale, disattivando del tutto l’aiuto di Feel Sync. Questa doppia anima apre una possibilità interessante, perché la tastiera è abbastanza lunga da ospitare due musicisti contemporaneamente. Una metà può sfruttare la modalità guidata per il principiante, mentre l’altra continua a funzionare in maniera classica per chi sa già suonare.

Sul fronte delle caratteristiche il nuovo modello offre 61 tasti sensibili al tocco, tutti dello stesso colore. La scelta estetica è infatti monocromatica, con due varianti disponibili in nero oppure in bianco. A bordo trovano posto anche altoparlanti stereo integrati, la connettività Bluetooth e un ingresso per le cuffie, utile per esercitarsi senza disturbare chi sta intorno. Il tutto è racchiuso in una scocca che pesa quasi 4,5 kg, un valore che rende lo strumento abbastanza maneggevole da spostare all’occorrenza.

La Casio CT FS1 è già in vendita nei negozi specializzati al prezzo di 399 euro.

Fonte: TecnoAndroid