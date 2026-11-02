Carta di credito scaduta: con iPhone spegne le luci di casa

Una carta di credito scaduta finisce quasi sempre dimenticata in fondo a un cassetto, oppure tagliata a metà e buttata via. Eppure quel rettangolo di plastica ha ancora qualcosa da offrire a chi si diverte con la domotica, perché il chip che porta con sé può trasformarsi in un vero e proprio tag NFC capace di avviare automazioni in casa. La parte migliore è che la configurazione, almeno su iPhone, richiede davvero pochi passaggi e nessun accessorio aggiuntivo.

I tag NFC sono ormai tra gli strumenti più amati da chi vuole rendere la propria smart home un po’ più comoda e intelligente. Basta avvicinare lo smartphone a uno di questi piccoli circuiti per far partire un’azione precisa, senza aprire app o cercare pulsanti nei menu. Quello che molti non considerano è che questi minuscoli chip, oltre a essere estremamente versatili, sono anche facilissimi da reperire. Praticamente chiunque ne porta almeno uno in tasca ogni giorno, magari senza nemmeno rendersene conto.

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Il chip della carta di credito diventa un tag per la casa

La vera sorpresa sta proprio qui. Il chip di una carta di credito può essere configurato con la stessa semplicità di un tag acquistato appositamente, e su iPhone il procedimento passa tutto dall’app Comandi rapidi. Non serve quindi andare a caccia di adesivi o portachiavi dedicati, perché il necessario è spesso già lì, nel portafoglio o tra le vecchie tessere ormai inutilizzate.

Una carta che non serve più per i pagamenti, insomma, può avere una seconda vita come piccolo telecomando per la casa. L’idea è semplice quanto efficace e permette di dare un senso a un oggetto che altrimenti verrebbe soltanto eliminato. Con la giusta automazione basta un gesto per spegnere le luci, ed è proprio questo l’esempio pratico da cui partire.

Come spegnere le luci con una carta di credito scaduta

All’interno di Comandi rapidi è possibile creare un’automazione che fa partire un comando rapido ogni volta che la carta viene scansionata. Il primo passo consiste nell’aprire la sezione Libreria, spostarsi su Automazione e toccare l’icona con il simbolo più. A quel punto si sceglie Modifica e poi di nuovo Automazione, così da accedere alle opzioni per impostare il comportamento desiderato.

Come attivatore va selezionata la voce NFC, seguita da Tag NFC. Sullo schermo dell’iPhone comparirà la scritta “Pronto per la scansione”, ed è il momento di avvicinare la parte superiore del telefono al chip della carta di credito. Il posizionamento conta, perché è proprio da quella zona dello smartphone che avviene la lettura del tag.

Una volta che il chip viene rilevato, resta solo da assegnare al tag un nome facile da riconoscere e confermare toccando OK. Scegliere un’etichetta chiara è utile soprattutto quando si configurano più tessere per funzioni diverse, così da non confonderle tra loro. Da quel momento in poi, ogni volta che la vecchia carta verrà avvicinata a iPhone, il comando rapido associato partirà in automatico.

Fonte: TecnoAndroid