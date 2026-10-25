Capcom ID violato: 11,7 milioni di email rubate, rischio phishing

Capcom ha confermato una pesante violazione dei dati che ha coinvolto oltre 11,7 milioni di utenti iscritti a Capcom ID, il servizio di membership online collegato ai suoi videogiochi. Nei giorni scorsi la casa di videogiochi ha ammesso che la piattaforma è stata colpita da un “accesso non autorizzato da parte di terzi” e adesso chi possiede un account farebbe bene a controllare con più attenzione la propria casella di posta. Il pericolo principale riguarda infatti le email di phishing, che potrebbero aumentare nelle prossime settimane proprio sfruttando le informazioni trafugate.

Capcom ID violato: cosa è finito nelle mani sbagliate

Stando alla comunicazione ufficiale di Capcom, la parte più consistente del furto riguarda gli indirizzi email associati agli account. Parliamo di milioni di indirizzi, un bottino enorme per chiunque voglia organizzare campagne truffaldine su larga scala. Per un gruppo decisamente più ristretto di profili, 43 per la precisione, sono stati esposti anche altri dati personali come data di nascita, genere, paese o regione di residenza e nickname.

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C’è poi un dettaglio ancora meno rassicurante, perché 196 account hanno visto la propria password modificata senza alcuna autorizzazione da parte dei legittimi proprietari. Un numero piccolo se confrontato con la mole complessiva dell’incidente, ma comunque significativo per capire fin dove si siano spinti gli autori dell’intrusione.

Una notizia positiva comunque c’è. L’azienda ha precisato che le informazioni delle carte di credito dei clienti non rientrano tra i dati compromessi, quindi sul fronte dei pagamenti la situazione appare sotto controllo. Resta il fatto che anche un semplice indirizzo email, se abbinato al nome di un servizio molto conosciuto, può trasformarsi in uno strumento utile per chi tenta di raggirare gli utenti.

Come si è sviluppato l’attacco a Capcom ID

Tutto è cominciato il 19 ottobre 2026, quando i sistemi della società hanno rilevato “attività sospette che indicavano un potenziale accesso non autorizzato” a Capcom ID. La reazione è stata immediata con il blocco degli accessi e l’avvio delle verifiche per ricostruire l’origine e la reale portata dell’episodio. Nonostante la rapidità dell’intervento, però, la compagnia ha dovuto confermare che l’intrusione era già avvenuta.

Successivamente Capcom ha segnalato l’accaduto alla polizia locale e al proprio comitato consultivo esterno che si occupa della supervisione in materia di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dalla società, il metodo utilizzato dagli aggressori è stato individuato e affrontato, così da chiudere la falla sfruttata durante l’attacco.

Servizi attivi ma occhio alle email truffa

Per chi gioca la novità più concreta è che tutti i servizi che si appoggiano a Capcom ID continuano a funzionare regolarmente. Questo vale anche per titoli come Street Fighter 6, che richiede proprio questo account per accedere alle modalità online. Nessuna interruzione quindi per le partite in rete, che proseguono senza intoppi nonostante quanto successo.

Il vero rischio arriva dopo. La società ha avvertito che i dati trapelati potrebbero essere sfruttati per inviare messaggi fraudolenti che si spacciano per comunicazioni ufficiali di Capcom. Per questo motivo gli utenti sono invitati a diffidare di qualsiasi email sospetta, perché dietro un logo familiare potrebbe nascondersi un tentativo di phishing costruito ad arte proprio grazie alle informazioni sottratte.

Capcom peraltro non è l’unico grande nome dell’industria videoludica a dover gestire un problema del genere negli ultimi mesi. Ad aprile anche Rockstar Games aveva confermato di essere stata colpita da una “violazione dei dati di terze parti”.

Fonte: TecnoAndroid