Cani robot: Dimensional paga 18 euro l’ora per portarli a spasso

Una startup di San Francisco ha pagato persone comuni per portare a spasso dei cani robot per le strade della città, con un compenso di circa 18 euro l’ora. Detta così sembra una trovata bizzarra, eppure la vicenda racconta parecchio del punto in cui si trovano oggi l’intelligenza artificiale e la robotica quando devono fare i conti con il mondo reale.

L’azienda si chiama Dimensional e all’inizio del mese ha pubblicato un annuncio di lavoro nel gruppo Facebook “Bay Area Jobs”. L’offerta prevedeva turni da quattro a sei ore consecutive e non chiedeva alcuna esperienza. L’unico requisito era non farsi problemi a maneggiare un cagnolino di metallo da 15 kg, perché se l’animale meccanico si fosse surriscaldato spegnendosi a metà passeggiata toccava sollevarlo e riportarlo in ufficio a braccia. L’annuncio nel frattempo è stato rimosso.

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Perché servono persone a guidare i cani robot

Dietro questi strani lavoretti c’è un progetto preciso. Dimensional sta sviluppando un sistema operativo open source per robot e il fondatore Stash Pomichter vuole collegarlo agli agenti di IA, così da permettere a chiunque di impartire ordini alle macchine a voce o per iscritto, proprio come già succede con gli assistenti virtuali. L’obiettivo è affidare ai robot il lavoro fisico, dal trasporto di scatole pesanti alla spesa. Prima però un robot deve imparare a muoversi in una città caotica e su questo fronte la società ha ancora parecchia strada da fare.

Il meccanismo è piuttosto semplice. Chi porta a passeggio il quadrupede lo guida con un controller o con un’app per smartphone, mentre telecamere e sensori registrano tutto ciò che accade intorno. Pomichter definisce queste immagini “verità sul campo”, vale a dire esempi concreti di come un operatore capace gestisce marciapiedi, ostacoli e folla. In un secondo momento Dimensional mette a confronto quei dati con le prestazioni di un agente di IA chiamato a pilotare lo stesso cane robot.

Il verdetto per ora non è lusinghiero. “Gli agenti sono ancora pessimi nel controllare l’hardware” ha ammesso Pomichter, aggiungendo che la presenza umana resta indispensabile lungo tutto il processo. I modelli linguistici se la cavano discretamente con le attività su uno schermo, ma guidare una macchina a quattro zampe nel mondo fisico è tutt’altra faccenda.

Un piccolo esercito di macchine e qualche timore di troppo

Sul fronte dell’hardware l’azienda non ha badato a spese. Secondo il fondatore sono stati acquistati oltre 100 cani robot e 50 robot umanoidi da produttori di Stati Uniti, Cina e Germania. Gli ultimi esemplari arrivati portano la firma di Unitree e costano circa 1.800 euro l’uno. Vengono consegnati già pronti per essere comandati tramite controller o app, così il team può concentrarsi interamente sul software.

Le ambizioni di Dimensional a lungo termine guardano a fabbriche, data center, cantieri edili e servizi di sicurezza. Pomichter ha persino programmato uno dei suoi cani per pattugliare l’ufficio durante la notte. Se rileva qualcuno dopo la mezzanotte gli invia un SMS, così da poter controllare subito le telecamere.

Non tutti però vedono di buon occhio l’idea di dare un corpo agli agenti di IA, soprattutto mentre crescono i timori sui rischi dell’intelligenza artificiale generativa, che nemmeno Dario Amodei esclude del tutto. Un uomo si è presentato negli uffici della startup e ha poi inviato messaggi minacciosi a un dipendente, sostenendo che i cani sarebbero stati usati come armi. L’azienda lo ha denunciato alla polizia. Pomichter ha spiegato che episodi simili potrebbero ripetersi e che forse “serviranno più cani da pattuglia”.

Fonte: TecnoAndroid