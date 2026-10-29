Canali Rai senza HD: cosa cambia su digitale terrestre e TivùSat

Chi negli ultimi giorni si è sintonizzato sui canali Rai potrebbe aver notato un piccolo cambiamento. È infatti scomparsa l’indicazione HD, sia dalla scritta che appare su schermo sia dall’identificativo del canale. La novità non riguarda una sola rete ma l’intera offerta del servizio pubblico ed è stata applicata in parallelo su due piattaforme, il digitale terrestre e TivùSat. Rai 1, Rai 2, Rai 3 e tutte le altre emittenti del gruppo compaiono ora con il loro nome e basta, senza alcun suffisso.

Come si presentano i canali Rai sul digitale terrestre

Sul digitale terrestre l’elenco è distribuito su diversi multiplex, ciascuno con il proprio pacchetto di numerazioni. Nel MUX R Rai si trovano Rai 1 alla posizione 1, Rai 2 alla 2 e Rai 3 TGR Regione alla 3, con le varie edizioni regionali replicate anche nelle numerazioni 8XX. Completano il gruppo Rai News 24, ai numeri 48 e 548, e Rai 3 al numero 103.

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Il MUX A Rai è decisamente più affollato. Ospita Rai 4 (LCN 21 e 521), Rai 5 (23), Rai Movie (24 e 524), Rai Premium (25 e 525), Rai Gulp (42), Rai YoYo (43), Rai Sport (58), Italiana (146) e Rai Storia (554). Qui trova spazio anche tutta l’offerta radiofonica, che parte da Rai Radio 1 al numero 701 e prosegue con Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai Radio 3 Classica, Rai Radio Kids, Rai Radio Live Napoli, Rai Radio Techetè, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio 1 Sport, fino a No Name Radio powered by Rai alla posizione 712.

Poi c’è il MUX B Rai DVB T2, che raccoglie una selezione piuttosto ampia. Dentro ci sono Rai 4 (21), Rai Premium (25), Rai News 24 (48), Rai Storia (54), Italiana (57) e Rai 4K al numero 101. Seguono Rai Play (201), Rai Radio 2 Visual (202) e Rai Play Sound (203). Sulle posizioni 501, 502 e 503 sono presenti in via provvisoria Rai 1, Rai 2 e Rai 3, affiancati da Rai 5 (523), Rai Movie (524), Rai Gulp (542), Rai YoYo (543), RTV San Marino (550) e Rai Sport (558).

Il MUX MR 4 Rai, infine, contiene Rai 1 e Rai 2 sulle prime due posizioni e tre declinazioni regionali di Rai 3 sul numero 3, cioè TGR Lazio, TGR Toscana e TGR Umbria. Le stesse edizioni si ritrovano anche alle posizioni 815, 812 e 814, mentre Rai News 24 occupa i numeri 48 e 548 e Rai 3 il 103.

TivùSat, il servizio pubblico perde il suffisso e gli altri lo mantengono

Anche nella lista di TivùSat le reti del servizio pubblico appaiono ormai senza la sigla. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 restano sulle prime tre posizioni, Rai 4 è al numero 10, Rai 5 al 13, Rai Movie al 14 e Rai Premium al 15. Più avanti si incontrano Rai Sport (21), Rai Storia (23), Rai News 24 (24), Italiana Powered by Rai (26), Rai Gulp (42) e Rai Yoyo (43).

Colpisce il confronto con le altre emittenti, che sul satellite conservano invece il suffisso HD. Basta scorrere la numerazione per notarlo con Rete 4 HD al 4, Canale 5 HD al 5, Italia 1 HD al 6, La7 HD al 7, Tv8 HD all’8 e Nove HD al 9, tutti alternati alle reti Rai che ora ne sono prive.

Proseguendo nell’elenco, Rai Radio 2 Visual si trova al numero 202 e Rai 4K al 210. Dalla posizione 301 alla 323 c’è l’intero blocco delle edizioni regionali di Rai 3, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con Rai Südtirol alla 308 e Rai 3 TGR FVG Bis alla 310. Per quanto riguarda le radio, il servizio pubblico occupa le posizioni da 601 a 607 con Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento, Rai Radio 1 Sport e Rai Radio 3 Classica. Rai Radio Südtirol si trova al numero 619, mentre dalla 636 alla 642 si susseguono Rai No Name Radio, Rai Radio Tutta Italiana, Rai Radio Techetè, Rai Radio Kids, Rai Radio Live Napoli, Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia e Rai Radio Trst A.

Fonte: TecnoAndroid