BYD Ti7 copia il Defender? Blitz di JLR negli uffici olandesi

Gli ufficiali giudiziari che agiscono per conto di Jaguar Land Rover hanno fatto irruzione negli uffici di BYD nei Paesi Bassi, in vista di uno scontro in tribunale che dovrà stabilire se uno dei SUV del gruppo cinese somigli fin troppo al Defender. Per i costruttori occidentali, quindi, la concorrenza asiatica in Europa non significa più soltanto vendite sottratte. Secondo la casa britannica, infatti, BYD si starebbe appropriando anche del suo design.

La notizia della perquisizione è circolata nel fine settimana, a pochi giorni dall’udienza che vedrà BYD e Jaguar Land Rover affrontarsi davanti ai giudici de L’Aia. Il blitz però risale allo scorso agosto. In quell’occasione il team legale di JLR sperava di trovare prove documentali di un’operazione di reverse engineering condotta sul Defender, prima che eventuali file potessero essere distrutti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

BYD Ti7, il SUV squadrato che ricorda parecchio il Defender

Al centro della disputa c’è BYD Ti7, presentato in Cina lo scorso anno e ora arrivato anche sul mercato europeo. Si tratta di una vettura grande e dalle forme molto squadrate, con una somiglianza sospetta con il Defender di nuova generazione che arriva fino al pannello in tinta carrozzeria dietro il montante posteriore. Non è una copia pedissequa, questo va detto. Basta però coprire con le dita i fari e la griglia frontale per accorgersi di quanto i due design si assomiglino, in modo piuttosto imbarazzante.

Le preoccupazioni di JLR hanno basi concrete. Il problema non riguarda solo l’aspetto, ma anche il prezzo. Nel Regno Unito il SUV cinese parte da 47.995 sterline, mentre per un Defender 110 nella versione base servono oltre 16.000 sterline in più. Le Ti7 destinate all’Europa montano il sistema Super Hybrid di BYD, che abbina un quattro cilindri in linea da 1,5 litri a quattro motori elettrici per una potenza complessiva di 408 cavalli. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,8 secondi e la batteria da 35,6 kWh garantirebbe fino a 119 km di autonomia in modalità elettrica. Nel complesso un pacchetto che rappresenta una minaccia reale per il marchio inglese.

Non è la prima volta per Jaguar Land Rover

Il Defender non è l’unico modello della casa ad avere un sosia. Jaecoo 7, il SUV del marchio Jaecoo che fa capo a Chery, è stato ribattezzato la “Range Rover di Temu” per il prezzo contenuto e la somiglianza estetica con Range Rover Freelander ed Evoque. La formula ha conquistato gli automobilisti europei, tanto che Jaecoo 7 è diventata la prima auto cinese di sempre a guidare la classifica delle vendite nel Regno Unito. Finora, comunque, JLR non ha avviato azioni legali contro questo modello.

Nel 2016 invece aveva trascinato in tribunale la cinese Jiangling Motor Corporation per la somiglianza tra la sua Landwind X7, venduta a circa 17.500 euro, e la prima generazione di Evoque, che costava intorno ai 50.000 euro. I giudici stabilirono che JMC aveva copiato cinque distinti elementi stilistici dell’Evoque e diedero ragione a JLR, imponendo lo stop immediato della produzione della X7. Secondo la casa britannica, quel modello generava confusione tra i clienti.

La Landwind X7 era solo una delle decine di copie di modelli occidentali realizzate da marchi cinesi che, nei primi anni del nuovo millennio, faticavano a trovare una propria identità. Tra queste c’era anche Zotye SR8, un chiaro omaggio alla Porsche Macan. E non si copiano soltanto le auto. All’inizio di quest’anno il presidente di Great Wall Motor, Wei Jiangjun, si è scusato pubblicamente dopo che l’azienda aveva diffuso uno spot per il SUV Wey V9X praticamente identico a una pubblicità realizzata da JLR per la Range Rover Sport. “Non può esserci alcuna giustificazione” ha dichiarato il manager, promettendo di assumersi la piena responsabilità legale e finanziaria dell’errore. BYD non sembra intenzionata a fare altrettanto, ma il tribunale olandese potrebbe costringerla a cambiare posizione.

Fonte: TecnoAndroid