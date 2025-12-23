BYD batte Tesla sulla garanzia delle batterie

La decisione di BYD di estendere la garanzia delle proprie batterie rappresenta un segnale forte al mercato europeo delle auto elettriche. L’azienda ha infatti annunciato che tutte le vetture equipaggiate con batterie Blade a tecnologia LFP potranno contare su una copertura fino a otto anni oppure 250.000km, scegliendo il limite che viene raggiunto per primo.

Non si tratta solo di un’iniziativa rivolta ai nuovi clienti. L’estensione sarà valida anche per le auto già consegnate. Una scelta che rafforza ulteriormente il rapporto di fiducia con chi ha già scelto il marchio. Le batterie Blade sono basate su chimica litio-ferro-fosfato. Esse sono già note per la loro elevata stabilità termica e per una maggiore resistenza all’usura nel tempo. Tutte caratteristiche che rendono credibile una copertura così estesa.

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. Cerca invece di rafforzare la propria immagine come costruttore maturo e sicuro. È infatti pronto a competere ad armi pari con i marchi più affermati nel mondo dell’elettrico.

Perché la nuova garanzia BYD supera Tesla e cambia gli equilibri del mercato

Il confronto con Tesla è inevitabile. Fino ad oggi l’ azienda di Elon Musk era proprio il marchio americano di riferimento per rappresentare durata e copertura delle batterie. Tesla garantisce otto anni o 192.000km su Model 3 e Y, arrivando a 240.000km solo sui modelli di fascia più alta come ModelS e X. BYD però si spinge fino a 250.000km su tutta la gamma europea dotata di batterie Blade. Stabilisce così un nuovo primato e si posiziona sopra non solo a Tesla, ma anche alla maggior parte dei costruttori tradizionali.

Tale dettaglio è tutt’altro che marginale, perché incide direttamente sul costo totale di possesso di un’auto elettrica. Una garanzia più lunga riduce il rischio di eventuali sostituzioni costose e rende l’elettrico una scelta più accessibile anche per chi finora era rimasto scettico. In prospettiva, la mossa di BYD potrebbe costringere altri costruttori a rivedere le proprie politiche di garanzia. Un fenomeno che potrebbe innescare una competizione non più solo su prestazioni e autonomia, ma anche sulla tranquillità offerta al cliente nel lungo periodo.

In questo senso, la battaglia tra BYD e Tesla si sposta dal solo prodotto alla fiducia, un terreno su cui il marchio cinese sembra deciso a giocare un ruolo da protagonista.