Bosch eBike Flow 1.38, nuove funzioni per le eBike

Il comportamento di una eBike può cambiare sensibilmente in base al terreno, alla pendenza e allo stile di guida. Con l’aggiornamento 1.38 dell’app eBike Flow, Bosch eBike Systems introduce nuove opzioni per intervenire su alcuni aspetti del sistema intelligente, dalla gestione della trazione alla risposta della trasmissione. Le modifiche riguardano soprattutto chi desidera adattare il comportamento della propria bici elettrica alle caratteristiche del percorso.

La novità più rilevante è la possibilità di configurare il controllo della trazione per ogni modalità di assistenza, scegliendo quanto debba intervenire il sistema per limitare lo slittamento della ruota posteriore. Si aggiunge la gestione indipendente del Drivetrain Tensioner, mentre Trick Check può essere visualizzato direttamente sul display insieme ai dati delle manovre registrate. L’aggiornamento introduce anche un’indicazione del tempo di ricarica residuo, consultabile sui display compatibili e, per gli utenti che soddisfano determinati requisiti, nell’app stessa. Le nuove funzioni ampliano quindi le possibilità di personalizzazione senza limitarsi ad aggiungere informazioni generiche sull’attività.

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Controllo della trazione: quattro livelli per ogni modalità

Credits: TecnoAndroid

Il controllo della trazione regola la coppia del motore per contenere lo slittamento della ruota posteriore e favorire la stabilità sui fondi più difficili. Con la versione 1.38, Bosch permette di scegliere separatamente il livello d’intervento per ciascuna modalità di assistenza, superando la precedente impostazione meno flessibile.

Le opzioni disponibili sono quattro: disattivato, basso, medio e alto. Su un fondo asciutto e caratterizzato da una buona aderenza, si può ridurre l’intervento del sistema per privilegiare una risposta più diretta. Quando il percorso diventa bagnato, sconnesso o tecnicamente impegnativo, invece, è possibile aumentare il livello per contenere la perdita di aderenza. La configurazione permette così di differenziare il comportamento della eBike in base alla modalità selezionata, senza dover necessariamente utilizzare la stessa regolazione in ogni situazione. Per modificare il parametro bisogna aprire l’app eBike Flow e accedere a “Modalità di guida personalizzate”, quindi scegliere “Avanzate” e “Controllo della trazione”.

Drivetrain Tensioner: trasmissione più diretta quando serve

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Un’altra novità riguarda il Drivetrain Tensioner, introdotto da Bosch a maggio. Questa funzione mantiene in tensione la trasmissione e riduce il gioco dei pedali, favorendo una risposta più immediata alla pedalata. La differenza può essere utile soprattutto nei passaggi tecnici, per esempio quando si supera un ostacolo o si accelera in uscita da una curva stretta. In queste situazioni, una trasmissione più diretta aiuta a gestire meglio l’erogazione della potenza e la progressione della bici.

Con l’aggiornamento 1.38, il Drivetrain Tensioner può essere attivato o disattivato singolarmente per ogni modalità di assistenza attraverso l’app. La funzione è attiva per impostazione predefinita in tutte le modalità, ma il ciclista può decidere dove mantenerla in base alle proprie preferenze. La compatibilità è limitata ai sistemi motore Bosch Performance Line CX-R con codice BDU386Y, Performance Line CX con codice BDU384Y e Cargo Line con codice BDU384Y.

Trick Check arriva direttamente sul display

La funzione Trick Check diventa accessibile attraverso una schermata dedicata, aggiungibile alla configurazione del display tramite l’app eBike Flow. Una volta avviata un’attività, l’interfaccia mostra inizialmente il messaggio “In attesa di un salto o di una manovra”. Quando viene rilevato un salto o un trick registrato, i relativi dati vengono visualizzati in tempo reale. Al termine della manovra, i valori massimi rimangono sullo schermo fino alla registrazione del salto successivo, consentendo di consultare immediatamente il risultato senza dover recuperare i dati in un secondo momento.

La modifica rende più immediata la consultazione delle prestazioni durante l’attività, soprattutto per chi pratica discipline in cui salti e manovre fanno parte dell’esperienza di guida. La schermata può essere integrata direttamente nell’interfaccia utilizzata sul percorso.

Tempo di ricarica residuo su display e app

La quarta novità riguarda la gestione della batteria. Quando viene collegato il caricabatterie, il sistema mostra il tempo necessario per completare la ricarica, espresso in ore e minuti. L’informazione è disponibile sui display del sistema intelligente, con l’eccezione dell’Intuvia 100. Per gli utenti con abbonamento premium Flow+ e ConnectModule, il tempo residuo può essere consultato anche nell’app eBike Flow. La disponibilità nell’app richiede quindi entrambi questi elementi, mentre la visualizzazione sul display è prevista per i modelli compatibili indipendentemente da questa specifica combinazione di servizi. La possibilità di sapere quanto manca al completamento della ricarica aggiunge un’informazione pratica alla gestione quotidiana della eBike, aiutando a organizzare meglio le successive uscite.

Un aggiornamento dedicato alla personalizzazione

Con eBike Flow 1.38, Bosch interviene su quattro aspetti differenti: aderenza, risposta della trasmissione, visualizzazione dei trick e monitoraggio della ricarica. Il filo conduttore è la possibilità di adattare meglio il sistema alle proprie abitudini, scegliendo impostazioni diverse a seconda della modalità di assistenza e consultando più informazioni direttamente sul display.

Le nuove opzioni non sono tutte disponibili su qualsiasi configurazione: il Drivetrain Tensioner richiede specifici motori, mentre la consultazione del tempo residuo nell’app è riservata agli utenti Flow+ dotati di ConnectModule. Per il resto, l’aggiornamento amplia gli strumenti di personalizzazione del sistema intelligente Bosch, con interventi che riguardano sia la guida sui percorsi tecnici sia la gestione pratica della bici elettrica.

Fonte: TecnoAndroid