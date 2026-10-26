tado° aggiorna l’app: arriva l’IA per rilevare le finestre aperte

tado° prepara una serie di aggiornamenti software che puntano a rendere più semplice e precisa la gestione del clima domestico. Le nuove funzionalità, previste a partire dal prossimo mese, introducono un sistema basato sull’intelligenza artificiale per riconoscere le finestre aperte, un indice dedicato al rischio muffa e una schermata iniziale configurabile in base alle preferenze personali. Le novità si integrano con le funzioni di riscaldamento intelligente già presenti nell’ecosistema tado° e con le capacità di AI Assist. L’obiettivo operativo è aiutare gli utenti a limitare il riscaldamento non necessario e a gestire meglio i consumi, senza rinunciare al comfort degli ambienti.

Il rilevamento delle finestre aperte impara dalle stanze

La funzione di rilevamento delle finestre aperte di tado° X diventa più evoluta grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale. Il sistema non si limita più a individuare variazioni delle condizioni ambientali, come un improvviso calo della temperatura, ma impara anche quali sono le caratteristiche abituali di ogni stanza.

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Questo approccio permette di distinguere meglio le differenze tra ambienti come camere da letto, cucine e bagni, che possono reagire in modo diverso alle variazioni di temperatura. In precedenza, il sistema metteva in pausa il riscaldamento quando rilevava una possibile finestra aperta; con il nuovo aggiornamento, la valutazione diventa più personalizzata e tiene conto dei normali comportamenti di ciascun locale. Gli utenti potranno inoltre verificare lo stato di apprendimento del sistema, controllando se una stanza è ancora in fase di analisi oppure se il rilevamento è già stato ottimizzato. In questo modo sarà possibile seguire l’adattamento della funzione alle caratteristiche della propria abitazione.

Un indice per monitorare il rischio muffa

Credits: TecnoAndroid

Tra le novità di tado° X arriva anche un indice di rischio muffa integrato nella funzione Air Comfort. Lo strumento valuta le condizioni ambientali nel tempo per indicare quanto un ambiente possa favorire la formazione della muffa. Per effettuare la valutazione, tado° utilizza il modello di crescita VTT, sviluppato in Finlandia nell’ambito della scienza delle costruzioni. Il calcolo considera l’andamento di temperatura e umidità, anziché basarsi esclusivamente su una singola misurazione dell’umidità. L’app assegna a ogni stanza uno dei tre livelli di rischio: basso, moderato o alto. Gli utenti possono controllare più ambienti, a condizione che ciascuno disponga di un termostato intelligente per radiatori o di un termostato intelligente tado° in grado di misurare temperatura e umidità.

L’indice è pensato per segnalare tempestivamente condizioni favorevoli alla comparsa della muffa, così da permettere agli utenti di intervenire prima che il problema si sviluppi. La funzione sarà disponibile attraverso Air Comfort.

La schermata iniziale si può personalizzare

Credits: TecnoAndroid

L’interfaccia dell’app diventa più flessibile grazie a una schermata iniziale personalizzabile. Gli utenti potranno modificare l’ordine delle icone, nascondere quelle meno utilizzate e ripristinarle quando necessario. La modifica consente di mettere in primo piano le stanze e i comandi più importanti per ciascun utente, evitando di dover utilizzare necessariamente la disposizione predefinita dell’app. Questa funzionalità è già disponibile per tutti i clienti tado°.

Apple Live Activities per la funzione Boost

Anche la funzione Boost del riscaldamento si integra con l’ecosistema Apple attraverso le Live Activities. Quando Boost è attivo, gli utenti potranno visualizzarne lo stato direttamente nella Dynamic Island e nella schermata di blocco dell’iPhone. La funzione sarà accessibile anche tramite Apple Watch e Mac, mentre una scorciatoia consentirà di riportare il riscaldamento alla programmazione normale senza dover aprire l’app tado°. L’integrazione con le Live Activities sarà disponibile per tutti i clienti tado° X, senza costi aggiuntivi.

Le novità dopo il Termostato intelligente X di seconda generazione

Credits: TecnoAndroid

Gli aggiornamenti software arrivano dopo il lancio del Termostato intelligente X di seconda generazione. Il dispositivo introduce una batteria ricaricabile, una nuova finitura bianca e un display interattivo, oltre al design più sottile mai realizzato dall’azienda per un termostato. Le nuove funzioni dell’app ampliano quindi le possibilità di controllo offerte dall’ecosistema tado°, affiancando strumenti di automazione e monitoraggio ambientale alle opzioni di personalizzazione dell’interfaccia.

Disponibilità e costi delle nuove funzioni

La distribuzione degli aggiornamenti è prevista nel corso del prossimo mese. La schermata iniziale personalizzabile è già disponibile, mentre il rilevamento delle finestre aperte basato sull’IA, l’indice di rischio muffa e le Live Activities di Apple arriveranno successivamente.

Le funzioni di rilevamento intelligente delle finestre aperte e indice di rischio muffa fanno parte di AI Assist, che costa 3,99 euro al mese oppure 29,99 euro all’anno. L’abbonamento comprende anche il geofencing automatico, la modalità Vacanze, il preriscaldamento prima dell’arrivo e il riscaldamento adattivo. La schermata iniziale personalizzabile resta disponibile per tutti i clienti tado°, mentre Apple Live Activities non prevede costi aggiuntivi per gli utenti tado° X.

Fonte: TecnoAndroid