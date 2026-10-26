iPhone Duo smontato da iFixit: 5/10 è il record tra i pieghevoli

Il primo smartphone pieghevole di Apple è finito sul banco di lavoro di iFixit e il verdetto ha colto di sorpresa più di qualcuno. iPhone Duo è stato aperto e smontato pezzo dopo pezzo, fino a guadagnarsi un punteggio di riparabilità di 5 su 10. Detto così può sembrare un voto appena sufficiente, eppure si tratta della valutazione più alta mai assegnata a un telefono pieghevole. Accanto ai meriti, però, l’analisi ha portato alla luce anche una fragilità piuttosto delicata, collocata proprio nel cuore della cerniera.

Un 5 su 10 che pesa più di quanto sembri

Per capire il valore di questo risultato bisogna guardare al contesto. I pieghevoli sono dispositivi costruiti attorno a un meccanismo che deve aprirsi e chiudersi migliaia di volte, con due schermi, una struttura articolata e componenti stipati in spazi ridottissimi. Mettere le mani dentro un prodotto del genere non è mai stato semplice e fino a oggi nessun modello della categoria era riuscito ad arrivare a metà della scala. iPhone Duo ci arriva e, di fatto, fissa un nuovo riferimento.

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Lo smontaggio racconta anche un’altra storia, meno scontata. Il progetto di Apple si è rivelato più inventivo di quanto fosse emerso finora, con soluzioni che non si limitano a ricalcare quanto già visto sul mercato. Tra gli aspetti che saltano all’occhio c’è la protezione dalla polvere, un tallone d’Achille storico per questo tipo di dispositivi. Su questo fronte iPhone Duo risulta meglio difeso rispetto ai Galaxy e ai Pixel, cioè i due nomi che più di tutti hanno segnato il segmento dei telefoni che si piegano.

Non è un dettaglio da poco. La polvere che riesce a infilarsi tra le parti mobili è da sempre una delle principali cause di problemi nei pieghevoli, e riuscire a tenerla lontana significa allungare la vita del prodotto. Il fatto che lo smartphone di Apple si distingua proprio su questo punto rende la sua architettura interna ancora più interessante da osservare.

Il punto debole nascosto nella cerniera

Il quadro però non è tutto positivo. Durante l’analisi è emerso un elemento della cerniera che sporge leggermente, e lo fa proprio nell’area in cui gli schermi tendono a rompersi. Si tratta della zona più sollecitata dell’intero telefono, quella che lavora ogni volta che il dispositivo viene aperto o richiuso, e quindi anche la più esposta all’usura nel tempo.

Una componente che fuoriesce in quel punto preciso rappresenta una potenziale criticità per il display pieghevole, che già di suo è la parte più fragile di qualsiasi telefono di questo tipo. Il paradosso è evidente. Da una parte iPhone Duo dimostra di essere il pieghevole più accessibile mai passato sotto i cacciaviti di iFixit e di resistere alla polvere meglio dei concorrenti più blasonati. Dall’altra, proprio nel meccanismo che lo rende unico, nasconde un dettaglio costruttivo che potrebbe influire sulla tenuta dello schermo.

È questa la doppia faccia che esce dal banco di lavoro. Un progetto ingegnoso e più curato di quanto si pensasse, capace di conquistare il miglior voto della categoria, e allo stesso tempo un pezzo della cerniera che invade la zona in cui i pannelli dei pieghevoli tendono a cedere.

Fonte: TecnoAndroid