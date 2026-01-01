Boomerang di Nalden sfida WeTransfer con semplicità e privacy

La storia di WeTransfer negli ultimi anni sembra quasi quella di un film con un colpo di scena che pochi si aspettavano. Nalden, uno dei fondatori della piattaforma di condivisione file che ormai fa parte della vita quotidiana di milioni di utenti, ha deciso di rompere il silenzio e parlare chiaro. La sua voce, lontana dall’eco aziendale, racconta di una frustrazione crescente, di un prodotto che ha visto cambiare pelle nel modo meno gradito possibile. Dopo l’acquisizione da parte di Bending Spoons, WeTransfer ha visto riduzioni di personale drastiche, modifiche al funzionamento dei link di trasferimento e un utilizzo dei contenuti degli utenti per addestrare modelli di intelligenza artificiale che ha acceso un vespaio di polemiche. In mezzo a tutto questo, Nalden ha percepito che la semplicità e l’attenzione verso chi usa il servizio erano state messe da parte, sacrificando lo spirito originale del progetto.

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Nalden lancia Boomerang, alternativa essenziale al file sharing

E così è nato Boomerang. Non è il solito strumento “da marketing” con mille funzioni che pochi useranno davvero, ma un’alternativa pensata per chi vuole solo trasferire file senza complicazioni. La filosofia è chiara: niente fronzoli, niente obblighi di registrazione per chi ha bisogno di inviare file fino a 1 GB, e un’esperienza pulita, diretta e intuitiva. Creando un account gratuito si possono gestire file più grandi, fino a 3 GB, con cronologia dei caricamenti e strumenti per la gestione dei file. Per chi invece ha esigenze professionali o vuole un controllo maggiore, c’è un piano da 6,99 euro al mese che offre fino a 500 GB, password e scadenze personalizzate. L’AI, in Boomerang, resta dietro le quinte: serve solo per sviluppare il prodotto, senza mai entrare nelle mani dell’utente o interferire con la privacy.

Il messaggio di Nalden è semplice ma potente: le piattaforme digitali non devono dimenticare chi le usa davvero. Boomerang vuole recuperare quella leggerezza e chiarezza che ha reso WeTransfer un punto di riferimento, senza sacrificare il controllo sui propri dati o la trasparenza. Già disponibile via web, con un’app Mac in arrivo, promette di restituire agli utenti la libertà di inviare file senza pensieri, un piccolo ritorno all’essenziale in un mondo di servizi sempre più complicati. Alla fine, sembra che il vero protagonista sia l’utente, finalmente messo al centro di tutto, mentre la tecnologia lavora in silenzio per rendere la vita più semplice.