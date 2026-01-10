Bluetooth attivo tutto il giorno: i rischi a nostra insaputa

Lasciare il Bluetooth sempre attivo sullo smartphone è diventata un’abitudine comune. Auricolari wireless, smartwatch, auto connesse, tracker e dispositivi smart rendono questa tecnologia praticamente invisibile nella vita quotidiana. Ma tenerlo acceso tutto il giorno comporta dei rischi reali, spesso sottovalutati.

Consuma davvero più batteria?

Il Bluetooth moderno (Bluetooth Low Energy) è molto più efficiente rispetto al passato. Tuttavia, non è a consumo zero. Quando è attivo, il telefono scansiona costantemente i dispositivi nelle vicinanze, mantiene connessioni in background e scambia pacchetti di dati anche quando non ce ne accorgiamo.

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Il risultato è un consumo energetico continuo, che può incidere soprattutto se associato a Wi-Fi, GPS e rete mobile. Su una giornata intera, la differenza può essere visibile, in particolare su smartphone più datati.

I rischi per la sicurezza

Il problema più serio non è la batteria, ma la sicurezza. Con il Bluetooth acceso, lo smartphone diventa potenzialmente visibile ad altri dispositivi nelle vicinanze. In contesti affollati come aeroporti, stazioni, eventi o mezzi pubblici, questo può aprire la porta a diversi tipi di attacchi:

Bluejacking : invio di messaggi o richieste non autorizzate

: invio di messaggi o richieste non autorizzate Bluesnarfing : tentativi di accesso a dati personali (contatti, messaggi, file)

: tentativi di accesso a dati personali (contatti, messaggi, file) Spoofing: dispositivi malevoli che si fingono accessori affidabili

Anche se i sistemi operativi moderni hanno migliorato molto le protezioni da questi attacchi, le vulnerabilità esistono e vengono spesso sfruttate proprio quando il Bluetooth rimane sempre attivo.

Tracciamento e privacy

Un aspetto meno evidente riguarda la privacy. Alcuni dispositivi Bluetooth possono rilevare la presenza di uno smartphone, associare un identificativo temporaneo a un luogo o creare profili di movimento e permanenza in un luogo. Questo significa che, in determinati ambienti commerciali o pubblici, il Bluetooth può essere usato per monitorare spostamenti e abitudini, anche senza una connessione esplicita.

Connessioni automatiche indesiderate

Con il Bluetooth sempre acceso, il telefono può anche riconnettersi automaticamente a dispositivi già accoppiati, agganciarsi a sistemi audio o infotainment senza che l’utente se ne accorga e interferire con cuffie o smartwatch di altre persone in ambienti condivisi. Oltre a essere fastidioso, questo comportamento può diventare un rischio di sicurezza se il dispositivo a cui ci si collega non è più sotto il nostro controllo.

Fa male alla salute?

Dal punto di vista scientifico, non ci sono evidenze che il Bluetooth rappresenti un rischio diretto per la salute. Le onde radio utilizzate sono a bassissima potenza, inferiori a quelle di Wi-Fi e rete cellulare. Il problema, quindi, non è sanitario ma digitale.

Il Bluetooth sempre acceso non è un pericolo immediato, dunque, ma comporta piccoli rischi sommati nel tempo. Come sempre, la soluzione non è demonizzare la tecnologia, ma usarla in modo consapevole, accendendola quando serve e spegnendola quando non è indispensabile.