Bentley Torcal First Edition: 875 CV e 0-100 in 2,9 secondi

A un solo mese dal debutto della Bentley Torcal completamente elettrica, la casa britannica ha già annunciato la Bentley Torcal First Edition, una versione speciale destinata a collocarsi inizialmente al vertice della gamma. Ricca di dotazioni e spinta dal sistema di propulsione elettrico più potente mai realizzato dal marchio, potrebbe bastare a convincere qualche potenziale cliente a lasciare perdere la Bentayga e i suoi consumi da benzina. Bentley aveva già proposto edizioni First Edition in passato, anche se il fascino di quel badge sul parafango si attenua un po’ quando la stessa denominazione compare su modelli come Dodge Charger, Ford Bronco e Lexus IS, giusto per citarne alcuni.

Gli elementi che distinguono questa variante partono dall’esterno. La fibra di carbonio fa la sua comparsa sulle piccole alette del paraurti anteriore, sulle calotte degli specchietti, sulle minigonne laterali e sul diffusore posteriore. Il dettaglio che salta all’occhio più di tutti però è un altro, cioè i cerchi da 22 pollici con una finitura bicolore nera e Liquid Silver. Al centro spiccano i loghi Bentley autolivellanti, che restano sempre dritti anche con la ruota in movimento, mentre tra le razze si intravedono le pinze dei freni in un’esclusiva tonalità Graphene Grey.

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Prestazioni da supercar per il SUV elettrico di Crewe

Sotto la carrozzeria la Torcal First Edition condivide la meccanica della Torcal S. C’è quindi una batteria da 113 kWh, abbinata a due motori elettrici e a un’architettura elettrica a 800 volt. La potenza combinata arriva a 875 cavalli, con una coppia di 1.350 Nm e la funzione launch control per sfruttare al meglio la partenza da fermo. Numeri che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e in una velocità massima di 260 km/h, valori decisamente fuori scala per un veicolo di queste dimensioni.

Anche il capitolo ricarica non delude. La vettura supporta la ricarica ultrarapida in corrente continua fino a 400 kW e questo significa che l’accumulatore, nonostante la capacità generosa, può passare dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. Un tempo che rende più gestibili anche i lunghi spostamenti, uno degli aspetti a cui la clientela di fascia alta presta grande attenzione.

Un abitacolo ancora più esclusivo

Bentley non si è fermata all’esterno e ha lavorato per rendere gli interni della First Edition ancora più speciali rispetto alla versione “standard”. Chi la acquista potrà scegliere tra due abbinamenti cromatici esclusivi firmati Mulliner, a cui si aggiungono otto colori di contrasto e la possibilità di inserire una terza tinta nell’abitacolo. È disponibile anche un rivestimento interamente in pelle con cuciture a contrasto. Di serie ci sono finiture in fibra di carbonio lucida e tappetini a pelo lungo, mentre gli occupanti possono contare sui sedili anteriori Wellness con riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, oltre ai Rear Comfort Seats per chi viaggia dietro.

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La dotazione comprende poi il Frosted Diamond Switchable Sunroof, il nome piuttosto ricercato che Bentley ha scelto per un tetto in vetro capace di passare da opaco a trasparente. A completare il pacchetto arrivano le portiere anteriori e posteriori ad apertura elettrica e un impianto audio Naim da 1.780 watt con 28 altoparlanti e compatibilità Dolby Atmos. Per ora la casa inglese non ha comunicato il prezzo della Bentley Torcal First Edition e non ha nemmeno chiarito se la produzione sarà a tiratura limitata.

Fonte: TecnoAndroid