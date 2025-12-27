Beats Solo 4: costano solo 99 euro con lo sconto del 57% su Amazon

Le Beats Solo 4 sono cuffie over-ear di ottima qualità, di proprietà di Apple, pensate prima di tutto per un utilizzo con i dispositivi dell’azienda di Cupertino, ma che sotto sotto possono essere facilmente utilizzate anche con dispositivi con sistema Android, o qualsivoglia altro prodotto attualmente in commercio che goda della tecnologia bluetooth di ultima generazione.

La loro caratteristica principe, oltre che naturalmente un design iconico che gli permette tranquillamente di distinguersi dalla massa, è chiaramente rappresentata dalla possibilità di utilizzo senza il collegamento fisico diretto, ciò sta a significare in parole povere che integrano una batteria capace di garantire una autonomia fino a 50 ore di utilizzo continuativo. I materiali utilizzati per la loro realizzazione sono davvero ottimi, resistenti e affidabili, sebbene siano complessivamente e quasi integralmente plastici.

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In fase di acquisto il consumatore può scegliere e optare tra quattro colorazioni, tutte sostanzialmente identiche nelle prestazioni che l’utente può raggiungere, ma diverse in termini estetici. I prezzi, come era lecito immaginarsi, sono variabili, nel nostro articolo vi indichiamo la più economica, poi potrete scegliere sostanzialmente ciò che preferite.

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Beats Solo 4: l’offerta che vi permette di acquistarle a 99 euro

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