Avengers: Doomsday, un cartellone mostra Thor con nuovi poteri?

Un cartellone pubblicitario di Avengers: Doomsday potrebbe aver svelato con largo anticipo un cambiamento piuttosto importante nei poteri di Thor. Nell’immagine promozionale il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth scatena infatti fulmini di colore giallo, una scelta che si allontana parecchio dal classico bagliore azzurro che ha sempre accompagnato le sue scariche elettriche all’interno del Marvel Cinematic Universe. Un dettaglio che a prima vista sembra minimo ma che agli occhi dei fan più attenti racconta molto.

Il contrasto diventa ancora più evidente osservando il resto della composizione. Le saette blu non sono affatto sparite ma avvolgono Mjolnir, il celebre martello che per l’occasione si trova nelle mani di uno Steve Rogers di nuovo al centro dell’azione. Nella stessa immagine convivono quindi due colori diversi, e proprio questa differenza ha attirato l’attenzione della community.

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Fulmini gialli e Odinforce, la teoria che circola tra i fan

Credits: TecnoAndroid

La tonalità dorata ha subito acceso il dibattito tra gli appassionati e in tanti l’hanno collegata alla famosa Odinforce, ovvero la Forza di Odino. Nei fumetti della Casa delle Idee si tratta di un potere cosmico e antichissimo dalla potenza smisurata, capace di rendere il guerriero di Asgard praticamente impossibile da fermare in battaglia. Un’arma del genere cambierebbe parecchio gli equilibri di qualsiasi scontro.

C’è però un rovescio della medaglia altrettanto conosciuto dai lettori. Usare quell’energia troppo a lungo o in modo eccessivo provoca l’Odinsleep, il Sonno di Odino, uno stato di catalessi profonda necessario per recuperare le forze. Non a caso qualcuno ha già iniziato a scherzare sull’eventualità di vedere l’eroe asgardiano crollare addormentato proprio nel bel mezzo di un combattimento, con tutte le conseguenze del caso.

Sui social l’avvistamento del cartellone ha diviso il pubblico in due schieramenti piuttosto netti. Da una parte c’è chi teme che il marketing si sia lasciato sfuggire involontariamente uno spoiler clamoroso e non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere. Dall’altra c’è chi accoglie la scoperta con entusiasmo e una buona dose di ironia, facendo notare come la Forza di Odino sia stata letteralmente piazzata sotto gli occhi di tutti.

Un dettaglio già apparso e un cast enorme contro il Dottor Destino

Al di là del clamore, il fatto che questo particolare compaia su una gigantografia esposta al pubblico lascia pensare che il nuovo potere non sia poi un segreto custodito con troppa gelosia all’interno del film. I trailer diffusi finora hanno mostrato il figlio di Odino solo con le sue tradizionali saette azzurre. Eppure il giallo era già spuntato in passato tra gli accessori di una recente action figure e all’interno di un poster promozionale, senza che all’epoca qualcuno ci facesse particolarmente caso.

L’eventuale potenziamento si inserirebbe in una cornice narrativa dalle proporzioni gigantesche. In Avengers: Doomsday la divinità norrena farà squadra con un cast corale davvero imponente. Oltre allo Steve Rogers di Chris Evans ci saranno il nuovo Captain America di Anthony Mackie e Shuri nei panni della Pantera Nera, con il volto di Letitia Wright. Accanto a loro scenderanno in campo anche i Fantastici Quattro, gli X-Men e la squadra dei Thunderbolts.

Tutti questi personaggi saranno chiamati a fare fronte comune contro una minaccia di enorme portata, quella del Dottor Destino, che sul grande schermo avrà il volto di Robert Downey Jr.

Fonte: TecnoAndroid