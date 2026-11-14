Avengers: Doomsday, Reynolds e Jackman tra gli sceneggiatori

Ryan Reynolds e Hugh Jackman compaiono tra gli sceneggiatori di Avengers: Doomsday e la notizia ha subito acceso le speranze di una parte dei fan Marvel. I due attori, che da anni prestano il volto a Deadpool e Wolverine, hanno ottenuto un “credito di scrittura aggiuntivo” sul nuovo film corale dei Vendicatori. In molti lo interpretano già come un indizio piuttosto concreto di una loro possibile apparizione sul grande schermo.

L’informazione arriva dalla scheda ufficiale della WGA, la Writers Guild of America, cioè il sindacato che riunisce gli sceneggiatori statunitensi. Nell’elenco dedicato alla pellicola i crediti di scrittura riportano una lunga fila di nomi: Stephen McFeely, Michael Waldron, Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Lanham e Destin Daniel Cretton. In fondo alla lista compaiono proprio Ryan Reynolds e Hugh Jackman, e una chiusura del genere difficilmente poteva passare inosservata. Va detto che un credito di scrittura non equivale automaticamente a una presenza davanti alla macchina da presa, ma il collegamento è stato spontaneo per buona parte del pubblico.

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Con Marvel le sorprese non mancano mai

Quando si parla dello studio dei supereroi qualsiasi previsione va presa con le pinze. Nel Marvel Cinematic Universe chiunque può spuntare fuori praticamente in qualunque momento, e gli ultimi mesi lo hanno dimostrato in modo piuttosto chiaro. Basta pensare alla scena a sorpresa dopo i titoli di coda di VisionQuest, che ha spiazzato più di qualche spettatore.

Il caso di Elizabeth Olsen è forse l’esempio più eloquente. L’attrice aveva ripetuto alla stampa più di una volta che non avrebbe preso parte ad Avengers: Doomsday, e la motivazione sembrava solida visto che il suo personaggio era morto alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Eppure Wanda tornerà in azione nel prossimo capitolo della saga, anche se sotto il controllo del Dottor Destino. Smentite ufficiali e annunci, insomma, in casa Marvel non sempre raccontano tutta la storia.

Perché Deadpool e Wolverine avrebbero senso in Avengers: Doomsday

C’è poi una questione di coerenza narrativa che rende l’ipotesi tutt’altro che campata in aria. L’arrivo in Deadpool & Wolverine dei personaggi Marvel che appartenevano a Fox prima dell’acquisizione da parte di Disney ha aperto la strada all’ingresso degli X-Men targati Fox proprio in Doomsday. Seguendo questa logica la presenza del mercenario chiacchierone e dell’artigliato mutante sembrerebbe quasi naturale.

A rafforzare la teoria contribuiscono le incursioni in arrivo, che minacciano di distruggere diversi universi e non soltanto la Terra 616, quella in cui si muovono abitualmente gli eroi del Marvel Cinematic Universe. Con un conflitto di queste dimensioni, che coinvolge realtà differenti e personaggi provenienti da franchise un tempo separati, l’idea di rivedere Reynolds e Jackman nei panni dei loro alter ego appare tutt’altro che fantasiosa. Per ora però si tratta di supposizioni, e nessuna conferma ufficiale è arrivata sul loro effettivo coinvolgimento come interpreti.

Fonte: TecnoAndroid