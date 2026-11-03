Avengers: Doomsday, Hayley Atwell rivela trame girate e tagliate

Il ritorno di Peggy Carter in Avengers: Doomsday è passato attraverso più strade, e non tutte sono arrivate fino in fondo. Hayley Atwell ha spiegato che durante la lavorazione del nuovo kolossal dei Marvel Studios sono state esplorate diverse linee narrative, ma soltanto alcune hanno superato la selezione finale. L’attrice ha scelto parole molto misurate, facendo attenzione a non svelare nulla di concreto sulla trama.

“Abbiamo provato cose diverse, abbiamo girato cose diverse, c’erano trame differenti. Alcune sono state riprese, alcune sviluppate, altre sono state lasciate cadere” ha raccontato Atwell in un’intervista. Una dichiarazione volutamente vaga, che però conferma un metodo di lavoro piuttosto frequente nelle grandi produzioni corali: girare più versioni e decidere solo dopo quale percorso seguire davvero.

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Avengers: Doomsday, dal silenzio iniziale alla sorpresa sul palco

La sua partecipazione al progetto non era affatto scontata. Il nome di Atwell mancava infatti nel primo annuncio del cast, quello presentato con una diretta streaming e una lunga fila di sedie, ciascuna dedicata a un interprete. Per diverso tempo il suo coinvolgimento è rimasto quindi un punto interrogativo per molti fan.

La conferma è arrivata con un colpo di scena durante il grande panel Marvel nella Hall H del Comic Con di San Diego 2026, dove l’attrice si è presentata a sorpresa davanti al pubblico. Un’apparizione che ha chiarito ogni dubbio sulla sua presenza in Doomsday.

Più di recente Atwell è comparsa anche in una speciale scena dopo i titoli di coda realizzata per la riproposta di Avengers: Endgame, al fianco di Chris Evans. Nella sequenza Loki viaggia indietro nel tempo e bussa alla porta di casa di Steve e Peggy. Un breve momento che ha subito acceso l’attenzione degli appassionati e ha riportato la coppia al centro della scena.

Perché Peggy Carter è legata a doppio filo a Steve Rogers

Dal punto di vista narrativo la presenza di Peggy Carter appare quasi inevitabile. Non avrebbe molto senso vedere Steve Rogers in Doomsday senza di lei, visto che la scelta del personaggio di tornare nel passato è nata esclusivamente dal desiderio di vivere una vita intera accanto a Peggy. Una decisione ben diversa da quella di Bucky Barnes, che ha preso la strada opposta, invecchiando nel presente e candidandosi a un ruolo nelle istituzioni.

L’ultima volta che il pubblico ha visto Atwell nell’universo cinematografico Marvel risale al 2022, con Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In quel caso l’attrice interpretava una variante proveniente da un’altra realtà, conosciuta come Captain Carter e appartenente alla Terra 838. Si trattava però di un cameo molto breve, perché il personaggio veniva eliminato rapidamente da Scarlet Witch. Una scelta che la stessa Atwell ha definito un “torto” nei confronti della sua eroina, lasciando intendere di non aver apprezzato il modo in cui era stata gestita quella comparsa.

Proprio per questo il ritorno nel nuovo capitolo degli Avengers assume un peso particolare per l’attrice e per chi segue il personaggio da anni. Le tante versioni girate, alcune sviluppate e altre accantonate, suggeriscono che il ruolo di Peggy sia stato costruito con attenzione e ripensato più volte durante le riprese, anche se i dettagli restano per ora sotto stretto riserbo.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale del Regno Unito il 16 dicembre, mentre negli Stati Uniti il debutto è fissato per il 18 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid