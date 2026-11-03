LG InstaView 100% Vapore arriva in Italia con AI Gourmet

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Riconoscere gli alimenti inseriti nel forno, proporre una modalità di cottura adeguata e seguire la preparazione direttamente dallo smartphone: sono alcune delle possibilità offerte dal nuovo LG InstaView 100% Vapore con AI Gourmet, che debutta sul mercato italiano. Il modello KWS9D7687M era stato mostrato in anteprima durante la Milano Design Week e porta nella cucina domestica un sistema di riconoscimento degli alimenti basato sull’intelligenza artificiale.
La novità più interessante è la presenza di una telecamera integrata nella cavità, capace di identificare le pietanze una volta chiuso lo sportello. A partire da ciò che rileva, AI Gourmet suggerisce ricette e programmi di cottura dedicati, aiutando a individuare le impostazioni più adatte senza dover selezionare manualmente ogni parametro.
La stessa telecamera può essere utilizzata attraverso LG ThinQ per osservare l’avanzamento della preparazione in tempo reale. Il controllo avviene dallo smartphone e non richiede di aprire il forno: in questo modo si evitano dispersioni di calore e si mantiene più stabile la temperatura durante la cottura.
AI Gourmet riconosce gli alimenti e segue le preparazioni
Il sistema non si limita al monitoraggio delle pietanze. La funzione AI Gourmet è progettata per riconoscere gli ingredienti e gli alimenti presenti all’interno del forno, proponendo automaticamente ricette e programmi compatibili con quanto rilevato.
La componente smart comprende anche alcune funzioni dedicate alla condivisione. La telecamera permette infatti di scattare immagini e creare video time-lapse delle preparazioni, trasformando le fasi della ricetta in contenuti da pubblicare sui social network.
Cottura a vapore, Air Fry e tecnologia ProBake
Al di là delle funzioni connesse, il nuovo modello offre diverse modalità per affrontare preparazioni differenti. La tecnologia 100% Vapore consente di cucinare preservando gusto, consistenza e proprietà nutritive degli alimenti. A questa si affiancano Air Fry, Steam Sous-Vide, rigenerazione e cottura termoventilata.
Per distribuire il calore nella cavità interviene la tecnologia Inverter ProBake, basata su un sistema di ventilazione a controrotazione che favorisce una cottura uniforme su tutti i livelli. È presente anche InstaView, una delle caratteristiche distintive della gamma: con due tocchi sul vetro dello sportello è possibile illuminare l’interno senza aprirlo.
La dotazione comprende un display touch LCD a colori da 6,8 pollici, una cavità da 76 litri e la connettività Wi-Fi. Per la manutenzione è disponibile il sistema Blue EasyClean, che sfrutta il vapore per facilitare la rimozione dei residui di cibo in circa dieci minuti, senza ricorrere a detergenti specifici.
Disponibilità in Italia
Il forno da incasso LG InstaView 100% Vapore con AI Gourmet, identificato dal codice KWS9D7687M, è disponibile sul mercato italiano da ottobre 2026, il prezzo di vendita non è stato comunicato.
Fonte: TecnoAndroid