LG InstaView 100% Vapore arriva in Italia con AI Gourmet

Riconoscere gli alimenti inseriti nel forno, proporre una modalità di cottura adeguata e seguire la preparazione direttamente dallo smartphone: sono alcune delle possibilità offerte dal nuovo LG InstaView 100% Vapore con AI Gourmet, che debutta sul mercato italiano. Il modello KWS9D7687M era stato mostrato in anteprima durante la Milano Design Week e porta nella cucina domestica un sistema di riconoscimento degli alimenti basato sull’intelligenza artificiale.

La novità più interessante è la presenza di una telecamera integrata nella cavità, capace di identificare le pietanze una volta chiuso lo sportello. A partire da ciò che rileva, AI Gourmet suggerisce ricette e programmi di cottura dedicati, aiutando a individuare le impostazioni più adatte senza dover selezionare manualmente ogni parametro.

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La stessa telecamera può essere utilizzata attraverso LG ThinQ per osservare l’avanzamento della preparazione in tempo reale. Il controllo avviene dallo smartphone e non richiede di aprire il forno: in questo modo si evitano dispersioni di calore e si mantiene più stabile la temperatura durante la cottura.

AI Gourmet riconosce gli alimenti e segue le preparazioni

Il sistema non si limita al monitoraggio delle pietanze. La funzione AI Gourmet è progettata per riconoscere gli ingredienti e gli alimenti presenti all’interno del forno, proponendo automaticamente ricette e programmi compatibili con quanto rilevato.

La componente smart comprende anche alcune funzioni dedicate alla condivisione. La telecamera permette infatti di scattare immagini e creare video time-lapse delle preparazioni, trasformando le fasi della ricetta in contenuti da pubblicare sui social network.

Cottura a vapore, Air Fry e tecnologia ProBake

Al di là delle funzioni connesse, il nuovo modello offre diverse modalità per affrontare preparazioni differenti. La tecnologia 100% Vapore consente di cucinare preservando gusto, consistenza e proprietà nutritive degli alimenti. A questa si affiancano Air Fry, Steam Sous-Vide, rigenerazione e cottura termoventilata.

Per distribuire il calore nella cavità interviene la tecnologia Inverter ProBake, basata su un sistema di ventilazione a controrotazione che favorisce una cottura uniforme su tutti i livelli. È presente anche InstaView, una delle caratteristiche distintive della gamma: con due tocchi sul vetro dello sportello è possibile illuminare l’interno senza aprirlo.

La dotazione comprende un display touch LCD a colori da 6,8 pollici, una cavità da 76 litri e la connettività Wi-Fi. Per la manutenzione è disponibile il sistema Blue EasyClean, che sfrutta il vapore per facilitare la rimozione dei residui di cibo in circa dieci minuti, senza ricorrere a detergenti specifici.

Disponibilità in Italia

Il forno da incasso LG InstaView 100% Vapore con AI Gourmet, identificato dal codice KWS9D7687M, è disponibile sul mercato italiano da ottobre 2026, il prezzo di vendita non è stato comunicato.

Fonte: TecnoAndroid