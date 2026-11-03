ASUS ExpertBook A7 arriva in Italia: OLED 3K e 26 ore di autonomia

Portare il proprio ufficio sempre con sé significa spesso scendere a compromessi tra peso, autonomia e prestazioni. ASUS prova a ridurre queste rinunce con ExpertBook A7, un nuovo notebook professionale che punta su uno chassis interamente in metallo, dimensioni particolarmente contenute e un display OLED ad alta risoluzione.

Il dispositivo è spesso appena 1 centimetro e pesa a partire da 1,2 kg. Nonostante il formato compatto, integra un pannello OLED 3K da 14 pollici, processori fino a Intel Core 7 e una batteria che, secondo i dati dichiarati dall’azienda, può raggiungere le 26 ore di autonomia. Il modello è pensato per professionisti e aziende che hanno bisogno di lavorare in ambienti diversi, senza rinunciare a una dotazione completa.

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Uno chassis in alluminio spesso appena un centimetro

L’estetica di ExpertBook A7 ruota attorno a una struttura unibody in metallo, realizzata utilizzando una lega di alluminio della serie 6000. La scocca viene ricavata da un unico blocco attraverso lavorazioni CNC di precisione, con giunzioni ridotte fino a 0,05 mm. Il risultato è un design essenziale, caratterizzato da superfici continue e dalla colorazione Lunar Silver.

La portabilità rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Con uno spessore di appena 1 cm e un peso di partenza di 1,2 kg, il notebook può essere trasportato facilmente tra uffici, riunioni e trasferte. ASUS dichiara inoltre un’autonomia massima di 26 ore, mentre la ricarica rapida consente di recuperare fino al 50% della batteria in 30 minuti. Anche la dotazione di porte è pensata per limitare la necessità di accessori aggiuntivi. Sono presenti due USB 3.2 Gen 2 Type-C full-function, utilizzabili per trasferimento dati, alimentazione e uscita video, oltre a connessioni USB Type-A e HDMI. Il touchpad aptico con superficie in vetro promette una precisione fino a tre volte superiore rispetto alle soluzioni standard, mentre la cerniera è progettata per consentire l’apertura con una sola mano.

Display OLED 3K da 14 pollici a 120 Hz

Lo schermo è uno degli elementi più interessanti della configurazione. ExpertBook A7 utilizza un pannello OLED 3K da 14 pollici, con colori intensi, contrasto elevato e una definizione pensata per rendere più piacevole la consultazione di documenti, presentazioni e contenuti multimediali. La frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz, con supporto alla tecnologia VRR, mentre il rapporto schermo-corpo del 90% permette di sfruttare meglio la superficie frontale. ASUS indica anche la disponibilità di una superficie in vetro edge-to-edge antiriflesso e resistente alle impronte, con questa caratteristica proposta come opzione.

Processori Intel e funzionalità AI con MyExpert

Sotto la scocca trova spazio una configurazione basata su processori fino a Intel Core 7, affiancati da un massimo di 16 GB di memoria LPDDR5X e un SSD PCIe da 512 GB. Il sistema di raffreddamento ASUS ExpertCool è progettato per mantenere prestazioni stabili anche durante sessioni di lavoro prolungate, mentre il supporto Wi-Fi 6E assicura la connettività wireless.

Tra gli strumenti software spicca ASUS MyExpert, una piattaforma che riunisce diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il sistema permette di cercare documenti e immagini, sintetizzare e tradurre contenuti, ricevere supporto nella scrittura e gestire le informazioni delle riunioni. Sono disponibili anche strumenti per la trascrizione e la creazione automatica delle attività da svolgere a partire dalle conversazioni. L’obiettivo è ridurre il tempo necessario per recuperare informazioni e trasformare gli appunti in operazioni concrete.

ExpertGuardian per protezione e resistenza

Per un notebook destinato all’ambiente professionale, la sicurezza rappresenta un aspetto fondamentale. ASUS integra ExpertGuardian, un insieme di soluzioni che intervengono a diversi livelli, dal firmware al sistema operativo.

La protezione del BIOS è conforme allo standard NIST SP 800-193 e viene affiancata dall’architettura Windows 11 Secured-core PC. L’azienda promette inoltre cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per BIOS e driver. Per l’autenticazione sono presenti un lettore di impronte digitali con supporto FIDO2 e un chip TPM 2.0 dedicato alla conservazione delle informazioni sensibili. Non manca uno slot Kensington Nano Security Slot per il collegamento di sistemi di sicurezza fisica. La scocca, infine, rispetta lo standard militare MIL-STD-810H ed è stata sottoposta ai test interni di resistenza previsti da ASUS.

Disponibilità e prezzo in Italia

ASUS ExpertBook A7 è già disponibile attraverso l’ASUS eShop italiano, con un prezzo consigliato di 1.699 euro. Aziende e professionisti interessati al prodotto possono inoltre contattare direttamente i consulenti ASUS Business attraverso il modulo dedicato sul sito del produttore.

Fonte: TecnoAndroid