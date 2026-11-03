OPPO Find X10 Series protagonista ai concerti: focus sulla fotocamera

Un concerto non si esaurisce con l’ultima canzone: restano le immagini del palco, i video registrati tra la folla e quei momenti che vale la pena riguardare nei giorni successivi. È attorno a questa esperienza che OPPO ha costruito la collaborazione con Sayf, portando la nuova Find X10 Series sotto il palco del Santissimo Tour, conclusosi il 27 ottobre all’Atlantico di Roma.

Il tour aveva già registrato un doppio sold out all’Alcatraz di Milano, il 21 e 22 ottobre. Sul palco, Sayf ha alternato rap, funk, cantautorato e sonorità mediterranee, dando vita a uno spettacolo in cui linguaggi musicali differenti si incontrano. La partnership si inserisce nel concept Make Your Moment, con cui OPPO racconta il legame tra tecnologia, musica dal vivo e ricordi personali.

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Al centro dell’iniziativa c’è Find X10 Pro Max, il modello che introduce una configurazione fotografica particolarmente ambiziosa: tre sensori da 200 megapixel, sviluppati in collaborazione con Hasselblad e affiancati dal nuovo motore LUMO True Image Engine.

Find X10 Series punta sulla fotografia Hasselblad

Credits: TecnoAndroid

La gamma comprende Find X10 e Find X10 Pro Max. Entrambi adottano un sistema fotografico sviluppato con Hasselblad, ma è il modello Pro Max a distinguersi per la presenza di tre fotocamere da 200 MP, una configurazione che OPPO definisce la prima Triple 200MP del settore.

Il nuovo LUMO True Image Engine lavora insieme alla fotocamera True Color di nuova generazione per riprodurre colori e illuminazione in modo naturale. Una caratteristica che assume particolare importanza durante un concerto, dove luci colorate, forti contrasti e zone d’ombra cambiano continuamente.

La filosofia alla base del sistema non consiste semplicemente nell’aumentare la luminosità degli scatti, ma nel conservare l’atmosfera della scena. L’intento è restituire immagini vicine a ciò che lo spettatore ha visto dal vivo, senza perdere le sfumature che caratterizzano l’esibizione.

Tre fotocamere da 200 MP per catturare ogni prospettiva

Find X10 Pro Max mette a disposizione tre ottiche con caratteristiche differenti. La principale da 200 MP con tecnologia DeepPix raggiunge una gamma dinamica fino a 17 stop, per gestire contemporaneamente le aree più luminose del palco e quelle in ombra.

L’ultra-grandangolare, anch’essa da 200 MP, offre un campo visivo di 124 gradi e permette di includere nell’inquadratura non soltanto l’artista, ma anche scenografie e pubblico. Il teleobiettivo da 200 MP, invece, lavora con il teleconverter OPPO Hasselblad e il suo ingrandimento ottico di 3,28x, avvicinando i dettagli dell’esibizione anche dalle zone più distanti.

Non manca un comparto video pensato per registrazioni di qualità elevata: tutte e tre le fotocamere supportano il 4K a 60 e 120 fps e l’8K a 30 fps. OPPO segnala inoltre una collaborazione con Meta per ottimizzare la pubblicazione dei filmati su Instagram, con l’obiettivo di mantenere dettagli e colori il più possibile vicini alla registrazione originale.

Batteria da 7.150 mAh e condivisione su Instagram

Un altro elemento chiamato in causa durante un evento dal vivo è l’autonomia. Find X10 Pro Max integra una batteria Silicon-Carbon fino a 7.150 mAh, pensata per sostenere sessioni prolungate di registrazione e utilizzo, dall’attesa prima del concerto fino alla fine dello spettacolo.

La collaborazione con Sayf rappresenta quindi anche un’occasione per mostrare come OPPO intenda applicare le proprie tecnologie a situazioni quotidiane e momenti di intrattenimento. Il messaggio di Make Your Moment ruota attorno alla possibilità di vivere un’esperienza dal proprio punto di vista e conservarne una traccia attraverso foto e video. Sayf ha sottolineato proprio il valore personale di questi ricordi: un’immagine o una registrazione possono riportare alla mente non soltanto una canzone, ma anche le persone presenti e le emozioni condivise durante la serata. È questo il punto d’incontro tra il progetto musicale e la nuova serie di smartphone OPPO.

Fonte: TecnoAndroid