Autostrade: aumenti pedaggi in base a quanto si investe sulle strade

Come ben sapete, per utilizzare la rete autostradale italiana è necessario pagare un pedaggio che ovviamente viene pagato in base ai chilometri percorsi una volta usciti dal casello autostradale, si tratta di un semplice meccanismo che genera un certo tipo di pagamento basato per l’appunto sui chilometri percorsi, a quanto pare questo paradigma molto presto verrà stravolto da un cambiamento di prezzo correlato ad un elemento oggettivo molto importante, l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha infatti deciso di introdurre adeguamenti tariffari basati proprio sul tasso di investimento nell’infrastruttura autostradale.

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Un cambio importante

Il presidente dell’ente governativo si è espresso in merito a questo cambio di paradigma, sottolineando come quest’ultimo sia fondamentale per adattare la rete autostradale alle nuove esigenze e al contempo contenere i costi per l’utente, questo paradigma infatti permetterà di ottimizzare gli investimenti promuovendo una gestione maggiormente improntata su efficienza, responsabilità e trasparenza.

Anche il Codacons si è espresso favorevole a questo cambio di paradigma dal momento che secondo quest’ultimo il tutto garantirà una migliore tutela dell’utente, offrendo un servizio decisamente più coerente con quanto effettivamente la rete autostradale è in grado di offrire, una decisione assolutamente ritenuta positiva la quale viene macchiata solo da un dubbio inerente la questione rimborsi che devono essere effettuati a favore dell’utente autostradale in caso di blocchi o impedimenti alla circolazione.

L’ente infatti ha dato un’occhiata alla regolamentazione dei rimborsi e ha espresso dei dubbi in merito le modalità e i requisiti per accedere a un rimborso, in alcuni casi questi sono ritenuti troppo stringenti dal momento che ad esempio per accedere a un rimborso un utente deve restare bloccato addirittura per un minimo di tre ore senza potersi muovere, si tratta dunque di elementi dove il Codacons vuole vederci chiaro e sicuramente lo farà, nel frattempo però sembra proprio che questo nuovo adeguamento dei pedaggi arriverà nel corso delle prossime settimane in via definitiva.