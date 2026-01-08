Austin 2, nuovi dispositivi wireless Urbanista al CES 2026

Urbanista rinnova uno dei suoi modelli true wireless più apprezzati con l’arrivo dei nuovi Austin 2, auricolari pensati per accompagnare l’utente dalla mattina alla sera con semplicità, stile e affidabilità. La seconda generazione mantiene lo spirito giovane del modello originale, migliorandone comfort, autonomia e qualità audio, il tutto racchiuso in un design compatto e leggero, perfetto per la vita di tutti i giorni.
Gli Austin 2 nascono per adattarsi a qualsiasi ritmo: lavoro, studio, allenamento o tempo libero. La loro forma ergonomica garantisce una vestibilità stabile anche durante un utilizzo prolungato, mentre la custodia ultraleggera li rende facili da portare sempre con sé, senza ingombri.
Suono ricco, chiamate chiare e ascolto personalizzato
Dal punto di vista audio, Urbanista ha puntato su un’esperienza coinvolgente e versatile. Il driver dinamico da 13 mm con diaframma in PEI offre un suono potente, ben bilanciato e ricco di dettagli. A questo si affiancano tre modalità di ascolto – Predefinita, Bass Boost e Voice – che permettono di adattare il sound a musica, podcast o chiamate.
Le conversazioni risultano sempre nitide grazie ai microfoni MEMS con cancellazione del rumore ambientale (ENC), uno per ciascun auricolare, in grado di ridurre le interferenze anche in ambienti affollati o rumorosi.
Autonomia, resistenza e funzioni smart
Pensati per un utilizzo quotidiano senza pensieri, gli Austin 2 garantiscono fino a 5 ore di ascolto continuo con una sola ricarica e fino a 25 ore complessive utilizzando la custodia. La ricarica avviene tramite USB Type-C, mentre la certificazione IPX4 li rende adatti anche ad allenamenti o a un utilizzo sotto la pioggia leggera.
Completano il quadro i comandi touch, il supporto all’assistente vocale e la connettività Bluetooth multipoint, che consente di passare facilmente da smartphone a computer senza dover riconnettere manualmente gli auricolari.
Stile che segue la tua personalità
Austin 2 non sono solo funzionali, ma anche curati nel design. Le colorazioni moderne e di tendenza permettono di scegliere la variante che meglio rispecchia il proprio stile, unendo estetica fresca e prestazioni affidabili.
Con questa nuova generazione, Urbanista propone auricolari true wireless equilibrati, pratici e versatili, pensati per diventare un compagno costante nella quotidianità, senza rinunciare a qualità e comfort.