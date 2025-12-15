Aura lancia Text to Frame: foto su cornici digitali via SMS

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Nelle scorse ore, Aura ha annunciato una novità molto interessante per le sue cornici digitali che rende ancora più semplice per amici e parenti dei propri clienti arricchire la libreria di foto da visualizzare. Tutto è possibile grazie a una nuova funzione chiamata “Text to Frame“, che consente di inviare immagini a una cornice digitale Aura direttamente tramite messaggio, sistema di comunicazione che dalle nostre parti è ormai caduto in disuso ma negli USA è ancora piuttosto comune. La funzione elimina la necessità di scaricare app o creare account aggiuntivi per chi vuole condividere foto.

Addio app obbligatoria per condivisione foto

Aura offre già da tempo la possibilità di ricevere foto da altre persone per la visualizzazione sulle cornici, ma fino a oggi il processo richiedeva il ricorso all’app mobile proprietaria della società stessa. Questo significava chiedere a parenti e amici di scaricare l’app, creare un account gratuito anche se non si possiede una cornice Aura e seguire una procedura che, per molti, poteva rappresentare una barriera non da poco. E non solo per i nonni o persone meno tecnologicamente inclini, ma anche per chi proprio non ne può più di dover scaricare app e fare account per qualsiasi cosa.

Il messaggio, per contro, è immediato, universale e non richiede nessun account aggiuntivo. Le foto inviate via MMS o RCS vengono aggiunte automaticamente alla libreria dell’account Aura e visualizzate sulla cornice digitale, a patto naturalmente che provengano da contatti approvati in precedenza dal destinatario. La semplicità di questo approccio riduce drasticamente gli attriti che impedivano una condivisione fluida di ricordi familiari.

Sistema lista contatti autorizzati per sicurezza

Basta associare il proprio numero di telefono all’account Aura tramite l’app, durante la configurazione iniziale o successivamente dalle impostazioni. A quel punto bisogna creare una lista di contatti autorizzati, invitandoli a contribuire semplicemente tramite il loro numero di telefono. Solo i messaggi provenienti da questi numeri verranno accettati, e l’utente può anche decidere su quale cornice o gruppo di cornici mostrare le immagini ricevute. Questo sistema di whitelist garantisce che solo persone fidate possano aggiungere contenuti alla cornice, evitando spam o immagini inappropriate. Il controllo granulare sulle cornici di destinazione permette di organizzare diversi album tematici o destinare foto specifiche a cornici in location diverse, come casa e ufficio.

La nuova funzione è completamente gratuita, sia per chi possiede la cornice sia per chi invia le foto, a patto che il piano telefonico del mittente includa i messaggi con immagini, altrimenti l’invio del messaggio si paga secondo le tariffe dell’operatore. C’è però una limitazione importante: Text to Frame è per ora limitata agli Stati Uniti. Se non altro è già disponibile sia su iOS sia su Android, garantendo compatibilità universale tra i principali sistemi operativi mobile.