AudioRouter: mixer a nodi gratis per Windows 11 con plugin VST3

Chi usa Windows 11 per streaming, podcast o videoconferenze sa bene quanto possa diventare complicato gestire l’audio quando entrano in scena più applicazioni, microfoni, cuffie ed effetti sonori. Il mixer integrato regola i volumi e permette di scegliere le uscite, ma si ferma lì. AudioRouter nasce proprio per colmare questo vuoto: è un software libero distribuito sotto licenza GNU GPLv3, scaricabile gratuitamente, che trasforma la gestione del suono in uno schema visivo dove ogni sorgente, effetto e destinazione diventa un blocco da collegare agli altri.

Il progetto porta la firma di Patrick Desjardins e punta a riunire in un solo programma operazioni che di solito richiedono strumenti diversi, cioè instradamento dei segnali, equalizzazione, compressione, registrazione multitraccia e trasferimento dell’audio tra computer della stessa rete. Microsoft ha introdotto con Windows Vista l’architettura basata su WASAPI, con sessioni audio indipendenti per le applicazioni, e Windows 10 e Windows 11 hanno poi semplificato la scelta di ingressi e uscite per singolo programma. Un ambiente completo per costruire percorsi di elaborazione personalizzati però non è mai arrivato, e molti continuano a ripiegare su mixer virtuali come Voicemeeter o driver aggiuntivi.

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Un mixer audio a nodi con plugin e registrazione separata

Il cuore dell’applicazione è un’area di lavoro grafica chiamata canvas. Al posto di tante finestre di dialogo separate, il percorso audio si costruisce unendo blocchi che svolgono funzioni precise, con oltre 30 strumenti di elaborazione già integrati. Basta pensare alla voce durante una riunione online. Si parte dal microfono USB, si aggiunge un filtro che taglia i rumori quando non si parla, poi un equalizzatore per correggere la risposta in frequenza e infine un compressore che tiene a bada gli sbalzi di volume. Il segnale finale può raggiungere nello stesso momento le cuffie, un dispositivo virtuale e un registratore. Gli indicatori di livello mostrano in tempo reale dove passa il suono e rendono molto più facile scovare eventuali interruzioni, cosa che nei mixer audio tradizionali risulta spesso meno immediata.

Chi possiede già una raccolta di effetti può sfruttarla, perché il programma supporta i plugin VST3 a 64 bit compatibili e alcuni VST2 x64 che superano i requisiti previsti. Gli effetti girano in processi separati rispetto al motore principale, così un plugin instabile non manda in crash tutta l’applicazione. Molto pratica anche la registrazione su tracce distinte, con il microfono che alimenta un registratore e un secondo registratore dedicato all’audio desktop o a un singolo programma. I file vengono salvati in WAV o FLAC, senza la perdita di qualità tipica di MP3, e la voce può essere ritoccata in seguito senza toccare il resto. Un vantaggio concreto per chi realizza tutorial. C’è poi la cattura del flusso di una specifica applicazione, utile per registrare un videogioco escludendo le notifiche di sistema. È una cosa diversa dal classico loopback, che invece acquisisce tutto ciò che transita su un dispositivo di riproduzione.

Discord, rete locale e installazione su Windows 11

Esiste però un limite da conoscere prima di installarlo. Per far riconoscere l’uscita della catena come microfono a programmi come Discord e OBS può servire un cavo audio virtuale, e il progetto suggerisce soluzioni già esistenti come gli endpoint di Voicemeeter. Nella configurazione tipica si sceglie il microfono fisico, si collegano noise gate, equalizzatore e compressore e si imposta CABLE Input come uscita di AudioRouter, mentre su Discord va selezionato CABLE Output come ingresso. I nomi sembrano invertiti ma rispecchiano semplicemente il punto di vista dei due programmi. Il repository contiene anche il codice di un driver virtuale proprietario del progetto, non ancora distribuito ufficialmente perché manca il completamento dello sviluppo e delle procedure di firma.

Gli strumenti Network Send e Network Receive permettono invece di spostare l’audio tra due PC sulla stessa rete locale. Il computer da gioco miscela suono del videogioco e microfono e invia tutto al secondo sistema che gestisce la diretta. Un jitter buffer configurabile compensa le irregolarità nell’arrivo dei pacchetti, e alzarlo riduce le interruzioni al prezzo di una latenza maggiore.

Il programma si scarica dal sito ufficiale o dalla sezione Releases su GitHub, richiede esclusivamente Windows 11 e per ora non esistono versioni per Windows 10, macOS o Linux. L’installazione avviene nell’account dell’utente senza privilegi amministrativi. Per cominciare basta aggiungere un blocco di ingresso con il microfono, uno di uscita associato alle cuffie e collegarli, poi premere Play. Inserendo un equalizzatore o un noise gate nel mezzo si verifica subito l’elaborazione, e la configurazione finale può essere salvata come sessione ed esportata in un file con estensione .audiorouter. Le sessioni locali vengono conservate nella cartella %LOCALAPPDATA%AudioRouter.

Fonte: TecnoAndroid