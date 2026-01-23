Audi Revolut F1 Team, presentata ufficialmente la squadra

Audi Revolut F1 Team ha fatto il proprio debutto ufficiale nelle scorse ore con un evento dedicato alla presentazione della squadra. La Casa dei quattro anelli ha mostrato le figure chiave del team che si appresta a competere nel campionato 2026 di Formula 1.

Alla presenza di circa 400 ospiti, la location del Kraftwerk a Berlino ha ospitato anche la presentazione della livrea ufficiale della monoposto Audi R26. La presentazione della squadra segue il recente fire-up della power unit a conferma della voglia di iniziare nel miglior modo possibile la prima stagione in Formula 1.

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Ricordiamo che l’Audi R26 è scesa per la prima volta in pista lo scorso 9 gennaio per un filming day, percorrendo solo pochi chilometri. Il debutto vero e proprio avverrà in occasione dei test collettivi sul Circuit de Barcelona-Catalunya, in Spagna, previsti per dal 26 al 30 gennaio.

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La monoposto sarà guidata da Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, mentre il Team Principal Jonathan Wheatley e insieme a Mattia Binotto, Responsabile del progetto Audi F1, gestiranno le operazioni dal muretto. L’obiettivo è quello di arrivare quanto più preparati possibile alla prima gara prevista l’8 marzo in Australia.

Come affermato da Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG: “Oggi molti pezzi del puzzle stanno andando al loro posto. È impressionante vedere come l’intensa fase di preparazione stia dando i suoi frutti e come le prestazioni di tutte le persone coinvolte stiano emergendo con chiarezza. Per la prima volta, l’intero potenziale del progetto è visibile. Siamo pronti ed entusiasti di ispirare persone in tutto il mondo partecipando alla Formula 1”.

Oltre alla livrea da gara e i partner del progetto Audi F1, Jonathan Wheatley e Mattia Binotto hanno mostrato anche l’abbigliamento del team e le tute da gara dei piloti. La monoposto così come il merchandising ufficiale utilizza il colore Titanium per richiamare la tradizione motorsport del marchio a cui si affianca anche il nuovo Audi Red, creato appositamente. La collezione ufficiale sarà disponibile per gli appassionati a partire dal 19 febbraio sul sito della squadra e sul portale Adidas.