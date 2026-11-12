Audi A8 addio dopo 32 anni: l’ultima esce da Neckarsulm

Dopo 32 anni e quattro generazioni l’Audi A8 esce definitivamente di scena. L’ultimo esemplare dell’ammiraglia dei quattro anelli ha lasciato le linee dello stabilimento di Neckarsulm in Germania a metà ottobre, quando la casa tedesca aveva già smesso di raccogliere ordini nel corso dell’anno. A decretare la fine sono state vendite in forte calo e una piattaforma che ormai mostrava tutti i suoi anni. Con l’uscita di scena della berlina, Mercedes Benz Classe S e BMW Serie 7 si ritrovano con una concorrente in meno nel segmento delle berline di lusso.

La storia del modello comincia all’inizio del 1994, quando debutta la prima A8. Due anni più tardi Audi presenta la più potente S8, equipaggiata con un V8 aspirato da 4,2 litri rivisto per arrivare a 355 cavalli. Tra le versioni più celebri c’è anche quella spinta dal famoso W12 da 6,0 litri. Alla fine del 2002 arriva la seconda generazione, proposta con una gamma di motori davvero ampia che comprendeva V6 e V8 a benzina, un V10, il W12 e perfino due diesel, uno V6 e uno V8.

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Un’ammiraglia rimasta indietro rispetto alle rivali

Anche con la terza e la quarta generazione l’Audi A8 è rimasta una scelta apprezzata da chi cercava una berlina di alta gamma. Negli ultimi anni però il confronto con le avversarie dirette ha cominciato a pesare. L’attuale Classe S è stata lanciata nel 2020 e ha ricevuto da poco un aggiornamento per l’anno modello 2027, mentre la Serie 7 di ultima generazione è arrivata sul mercato nel 2022. La quarta generazione della A8 invece risale al 2017, e la differenza di età si faceva sentire.

I numeri raccontano bene questa parabola discendente. Negli Stati Uniti le vendite dell’ammiraglia avevano toccato il picco nel 2013 con oltre 6.000 unità, per poi scendere in modo costante anno dopo anno. Nel 2025 le immatricolazioni americane si sono fermate ad appena 1.406 esemplari. Nello stesso periodo BMW ha consegnato sul mercato statunitense 11.393 Serie 7, mentre Mercedes ha venduto 7.408 Classe S. Un divario che rende piuttosto evidente quanto la vettura dei quattro anelli fosse ormai rimasta ai margini del segmento.

Audi Q9 e una possibile nuova berlina pensata per la Cina

La fine della produzione lascia comunque un vuoto nella gamma della casa di Neckarsulm. A riempirlo almeno in parte ci penserà la nuova Audi Q9, il SUV molto atteso che dovrà sfidare Mercedes GLS e BMW X7. Si tratta di un modello decisamente più grande della Q7 e si prepara a diventare la proposta più lussuosa del marchio. Sarà disponibile in configurazione a sei e sette posti e offrirà un enorme tetto panoramico in vetro con illuminazione ambientale avanzata, tanti materiali pregiati, fino a tre schermi sulla plancia e caricatori wireless MagSafe.

Al momento non è stata confermata un’erede diretta della A8, ma qualcosa potrebbe bollire in pentola. Secondo alcune indiscrezioni il costruttore tedesco starebbe trattando con Huawei per sfruttare la sua architettura e realizzare una nuova berlina di lusso destinata alla Cina. I dettagli restano pochi e non è chiaro nemmeno se il modello verrà venduto anche fuori dal mercato cinese. Se il progetto andasse in porto, seguirebbe la strada già tracciata da altre Audi costruite in Cina, a partire da E5 Sportback ed E7X, commercializzate con il marchio AUDI scritto in maiuscolo e sviluppate insieme a SAIC Motor.

Fonte: TecnoAndroid