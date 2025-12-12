Attenzione alla nuova truffa WhatsApp, un semplice messaggio può rubarti l’account

Le truffe negli ultimi tempi sono diventate sempre più numerose, e a essere colpiti non sono soltanto gli anziani o persone che non hanno a che fare con la tecnologia. Perché questa tipologia di truffe è talmente infima da poter colpire qualsiasi utente.

Il veicolo preferito dai truffatori è ormai da un po’ di tempo diventato WhatsApp. Essendo tra le applicazioni una delle più scaricate al mondo, è diventato terreno fertile per mettere assegno diverse frodi.

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L’obiettivo ultimo dei truffatori è sempre quello di carpire informazioni personali agli utenti e di conseguenza arrivare ai loro conti bancari. WhatsApp sta cercando in tutti modi di arginare il problema e di aumentare la sicurezza della propria piattaforma, proteggendo la privacy degli utenti.

WhatsApp: ecco la nuova truffa che può rubare il profilo

Il proprio account di WhatsApp è abbastanza protetto e non è molto semplice accedere all’account degli utenti. Ci sono diverse protezioni da dover arginare, ma purtroppo è possibile farlo.

Ci sono delle truffe che purtroppo riescono ad accedere al profilo degli utenti, rubando qualsiasi tipo di informazione personale che si possa trovare al suo interno. In particolare, l’ultima truffa che sta circolando su WhatsApp fa proprio questo, ossia rubare l’account degli utenti.

La truffa parte con un messaggio proveniente da un profilo conosciuto, a sua volta vittima della stessa truffa, che recita il seguente testo: “Ho inviato per errore un codice al tuo numero, puoi girarmelo?”.

Il codice effettivamente alla povera vittima arriva veramente. Ma purtroppo quello è il codice di verifica di WhatsApp, che serve proprio ad accedere all’account. Infatti, per accedere a un account su un nuovo dispositivo, WhatsApp invia un codice a sei cifre al numero con cui è registrato quell’account.

In questa maniera, entrando in possesso del codice per accedere a WhatsApp, i truffatori possono tranquillamente accedere al profilo degli utenti e visionare tutte le informazioni presenti all’interno.