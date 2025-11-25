Atletico Madrid-Inter su Prime Video il big match scelto per la notte di Champions

Sta per arrivare uno dei match europei più attesi: Atletico Madrid-Inter, incontro selezionato da Prime Video per il mercoledì di UEFA Champions League. Si tratta di una gara che arriva in un momento delicato del girone e che porta la squadra guidata da Cristian Chivu in uno degli stadi più difficili d’Europa, il Wanda Metropolitano, da anni simbolo dell’identità combattiva costruita da Diego Simeone.

L’appuntamento è fissato per domani 26 novembre, con collegamento esclusivo dalle 19.30 e calcio d’inizio alle 21.00 su Prime Video. Il racconto dalla Spagna sarà affidato a Giulia Mizzoni, affiancata da Julio Cesar, Luca Toni e Fernando Llorente. La telecronaca vedrà la coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio e Fernando Siani. La VAR Room dedicata sarà seguita da Gianpaolo Calvarese.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Analisi, highlights e una copertura completa della serata

La programmazione non terminerà al fischio finale. Dalle 23.30 partirà l’Highlights Show, spazio di approfondimento dedicato non soltanto alla sfida di Madrid ma anche alle partite della Champions disputate tra martedì 25 e mercoledì 26. Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno un’analisi che unisce interviste, sintesi e momenti chiave. Tutti gli highlights saranno disponibili on demand dalle 23.00, inclusi quelli del match tra Atletico e Inter, così da rendere immediatamente accessibili le fasi decisive della serata.

Prime Vision e X-Ray: la tecnologia al servizio della partita

Una delle funzionalità più attese della piattaforma è Prime Vision, un feed opzionale che sfrutta l’intelligenza artificiale per aggiungere una lettura più tecnica alla visione della partita. Il sistema integra grafiche in realtà aumentata, una mappa tattica costantemente aggiornata dei giocatori, stime sugli xG, velocità in tempo reale, passaggi suggeriti e una Momentum Bar che rappresenta l’inerzia del gioco. Strumenti pensati per offrire una comprensione più profonda delle dinamiche dell’incontro.

A Prime Vision si affianca X-Ray, accessibile da mobile, web e Smart TV tramite Fire TV Stick. Questo strumento consente di consultare statistiche ufficiali fornite da Opta, formazioni aggiornate e momenti salienti. In caso di collegamento tardivo, la funzione Recap Rapido mostra subito i gol già segnati attraverso clip essenziali, prima del ritorno automatico alla diretta. Le Smart TV e i dispositivi Fire TV offrono anche “Momenti Chiave”, utile per rivedere rapidamente episodi decisivi come espulsioni, reti o rigori tramite una semplice doppia pressione verso il basso sul telecomando.