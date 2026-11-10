ASUS ROG NUC 16 arriva con RTX 5080 e fino a 128 GB di RAM

ASUS Republic of Gamers lancia il nuovo ROG NUC 16, una soluzione pensata per unire dimensioni estremamente contenute e hardware di fascia elevata. Il dispositivo, infatti, integra un processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5080, rivolgendosi non soltanto ai videogiocatori, ma anche ai creator e agli utenti che lavorano con applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo modello mantiene uno dei concetti alla base della famiglia ROG NUC: racchiudere una configurazione particolarmente potente all’interno di uno chassis compatto. In questo caso, il volume complessivo è di appena 3 litri, mentre la dotazione hardware punta a gestire gaming ad alto frame rate, rendering, montaggio video e carichi di lavoro AI.

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Intel Core Ultra 9 e RTX 5080 per il gaming

Il cuore del nuovo ROG NUC 16 è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus, abbinato alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5080. ASUS dichiara un miglioramento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione della gamma, con risultati fino al 2,3% superiori nel benchmark 3DMark. La configurazione può inoltre supportare fino a 128 GB di memoria DDR5-6400. Una quantità particolarmente elevata per un sistema di queste dimensioni, pensata per migliorare la gestione del multitasking e dei carichi di lavoro più pesanti.

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte grafico, la RTX 5080 Laptop porta con sé le tecnologie NVIDIA dedicate sia al gaming sia alla creazione di contenuti. Tra queste figura il supporto a NVIDIA DLSS 4.5, che utilizza il machine learning per migliorare la qualità dell’immagine e incrementare la fluidità attraverso la generazione multi-frame. Secondo quanto comunicato da ASUS, il sistema può sfruttare queste tecnologie per rendere più fluido il gameplay e ridurre la latenza nei giochi compatibili. Il DLSS 4.5 può inoltre generare fino a cinque fotogrammi aggiuntivi per ogni frame renderizzato, con vantaggi soprattutto nei titoli AAA più impegnativi.

Non solo gaming: spazio anche ai creator

Le caratteristiche del ROG NUC 16 non sono rivolte esclusivamente al mondo videoludico. La presenza della GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop consente infatti di sfruttare l’hardware anche per rendering in tempo reale, montaggio video e altre attività creative. Il sistema supporta inoltre risoluzioni fino a 8K e può essere utilizzato con gli strumenti della piattaforma NVIDIA Studio. ASUS sottolinea come la configurazione sia pensata per offrire prestazioni elevate anche nei flussi di lavoro che richiedono una notevole potenza grafica.

Il PC è inoltre progettato per le attività legate all’intelligenza artificiale. Il nuovo ROG NUC 16 raggiunge fino a 1.334 AI TOPS e integra 16 GB di memoria video dedicata GDDR7.

QuietFlow Cooling per mantenere alte le prestazioni

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Inserire componenti di questo livello all’interno di uno chassis da appena 3 litri rende particolarmente importante la gestione delle temperature. ASUS ha quindi sviluppato per il ROG NUC 16 il sistema QuietFlow Cooling. La soluzione combina tre ventole da 102 × 102 × 17 mm con una doppia camera di vapore. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo sistema offre una superficie di copertura termica della CPU superiore del 12%, contribuendo a migliorare la dissipazione del calore.

L’obiettivo è limitare il thermal throttling e permettere al processore di mantenere prestazioni più costanti anche durante attività prolungate, come lunghe sessioni di gioco, rendering o montaggio video. ASUS ha inoltre integrato un dissipatore dedicato all’unità SSD. Secondo i dati comunicati dall’azienda, questa soluzione può ridurre la temperatura operativa dell’unità da 72 a 59 gradi Celsius rispetto a una configurazione priva del componente dedicato.

Un altro elemento importante riguarda la rumorosità. Anche a pieno carico, il sistema viene indicato con un livello sonoro inferiore a 38 dBA, cercando così di mantenere un funzionamento relativamente silenzioso nonostante la potenza dell’hardware installato.

Può essere utilizzato in verticale o orizzontale

Uno degli elementi distintivi del design è il supporto removibile brevettato, che permette di posizionare il ROG NUC 16 in due differenti orientamenti. Il PC può infatti essere utilizzato sia in verticale sia in orizzontale, offrendo maggiore libertà nella scelta della postazione. ASUS immagina differenti scenari di utilizzo, dal salotto alla classica scrivania dedicata al gaming o alla creazione di contenuti.

In un ambiente domestico, il sistema può essere collegato a un display per giocare fino alla risoluzione 8K. In una postazione da lavoro, invece, il ROG NUC 16 può supportare il collegamento di un massimo di cinque display 4K.

Thunderbolt 4 e ASUS GlideX

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La connettività comprende anche Thunderbolt 4, pensata in particolare per facilitare il collegamento di unità di archiviazione esterne e altri dispositivi ad alta velocità. Si tratta di una caratteristica che può risultare particolarmente utile ai creator che lavorano con file di grandi dimensioni, come progetti video e contenuti ad alta risoluzione, semplificando il trasferimento dei dati e l’organizzazione dei flussi di lavoro. La dotazione software viene completata da ASUS GlideX, la soluzione che permette di collegare PC, smartphone e tablet compatibili, anche utilizzando sistemi operativi differenti.

Un PC compatto pensato per prestazioni elevate

Con il nuovo ROG NUC 16, ASUS punta a dimostrare come un PC estremamente compatto possa ospitare componenti destinate a scenari di utilizzo particolarmente impegnativi. La combinazione tra Intel Core Ultra 9 290HX Plus, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, fino a 128 GB di RAM e 16 GB di VRAM GDDR7 colloca il dispositivo in una fascia elevata del mercato. A completare il quadro ci sono il sistema QuietFlow Cooling, il doppio orientamento e una connettività pensata per configurazioni gaming e creative avanzate. Il ROG NUC 16 si presenta così come una soluzione per chi cerca prestazioni importanti senza voler rinunciare a un formato estremamente compatto.

Fonte: TecnoAndroid