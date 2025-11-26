Asus annuncia in esclusiva ROG Falchion ACE HFX ZywOo Edition

ASUS ha annunciato ufficialmente la ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition, una versione speciale della sua tastiera 65% progettata insieme a uno dei più grandi talenti di Counter-Strike, Mathieu “ZywOo” Herbaut. Non è solo un’edizione bella da vedere. Si tratta di un modello costruito attorno alle esigenze dei giocatori professionisti, con caratteristiche pensate per massimizzare velocità, precisione e consistenza.

Una tastiera davvero “da pro”

ZywOo ha utilizzato questa tastiera in alcune delle sue vittorie più recenti, e per ASUS è diventata il punto di riferimento per la nuova generazione di periferiche nelle competizioni. Il design personalizzato richiama la concentrazione quasi glaciale del campione francese, con linee pulite e dettagli esclusivi che la distinguono dalle versioni standard.

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La struttura compatta al 65% mantiene i tasti essenziali e libera spazio sul desk, migliorando l’ergonomia con il mouse durante competizioni e sessioni di allenamento.

Switch magnetici ROG HFX: regolazione da 0,1 a 4 mm

Il cuore della Falchion Ace HFX ZywOo Edition sono gli switch magnetici ROG HFX, pre-lubrificati e costruiti per garantire un feeling solido, fluido e costante nel tempo. Il punto di attuazione è completamente regolabile, con una sensibilità che può essere impostata da 0,1 mm a 4 mm, a seconda del tipo di gioco e del livello di reattività desiderato.

La modalità Speed Tap è una delle funzioni più interessanti: quando si premono tasti direzionali opposti (come A e D negli FPS), la tastiera privilegia l’ultimo comando, facilitando i cambi di direzione immediati e rendendo il counter-strafe più veloce e naturale.

Rapid Trigger integrato: niente più ritardi nell’input

Grazie al sistema magnetico, la tastiera supporta il Rapid Trigger, una funzione sempre più diffusa tra i pro. Lo switch si resetta non appena risale, senza dover tornare al punto di reset, permettendo micro-regolazioni istantanee durante il movimento. ASUS ha integrato un interruttore fisico dedicato, così da attivare la modalità in un attimo, senza aprire software o menu.

Polling rate a 8.000 Hz: risposta di 0,125 ms

Per i giocatori competitivi ogni millisecondo conta. La ROG Falchion Ace ZywOo Edition raggiunge un polling rate di 8.000 Hz, otto volte superiore rispetto alle tastiere tradizionali, con un tempo di risposta ridotto a 0,125 ms. Un valore pensato per eliminare qualsiasi input lag percepibile.

Silenziosa, solida e compatta

ASUS ha inserito un sistema di smorzamento a cinque strati progettato per ridurre risonanze e rumori metallici. Tra silicone, schiume e struttura ottimizzata, la tastiera offre un suono pulito e una digitazione più morbida rispetto alle classiche periferiche gaming.

La dotazione include anche:

copritastiera rigido che funge anche da tray

due porte USB-C per collegare due dispositivi contemporaneamente

tre livelli di inclinazione regolabili

Disponibilità e prezzo

La ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition è già disponibile in anteprima su Drako.it al prezzo di 219,90 €, e sarà visibile dal vivo alla Milano Games Week nel padiglione dedicato al ROG Ambassador Moonryde.