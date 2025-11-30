Asteroidi vicini alla Terra? Ce ne sono quarantamila

Nel dibattito sullo spazio, l’immaginario collettivo è spesso modellato da immagini spettacolari. Ciò soprattutto quando si parla di asteroidi. Nel contesto del monitoraggio celeste contemporaneo, gli astronomi si trovano a descrivere un Sistema solare ricco di oggetti vicini alla Terra. Una popolazione eterogenea che continua a crescere grazie all’evoluzione dei sistemi di rilevazione. È in tale quadro che si inserisce l’aumento degli asteroidi catalogati, oggi oltre quarantamila, cifra che si deve soprattutto alla sensibilità dei nuovi telescopi. Il ritmo delle identificazioni è uno degli aspetti più significativi di tale fase di ricerca. Negli ultimi tre anni, gli studiosi hanno aggiunto alla lista circa diecimila corpi celesti. Un incremento che non testimonia una comparsa improvvisa, ma una capacità rafforzata di intercettare anche i frammenti più debolmente illuminati. Il Near-Earth Object Coordination Centre dell’Esa conferma come l’espansione degli strumenti abbia reso possibile un censimento più completo.

Asteroidi in aumento? Ecco i dati emersi dalle ultime rivelazioni

Tale ampia popolazione presenta caratteristiche molto diverse. Gli asteroidi con diametro superiore al chilometro, considerati i più pericolosi per il loro potenziale impatto su scala globale, sono quasi totalmente identificati e costantemente seguiti. Il quadro è incoraggiante: nessuno di essi è attualmente in traiettoria di avvicinamento minacciosa. Differente la situazione degli asteroidi di medie dimensioni, tra i 100 e i 300 metri, ancora in parte sfuggenti. Riflettendo poca luce, restano difficili da distinguere nel cielo profondo e le stime indicano che solo una porzione prossima al 30% sia stata catalogata.

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Una percezione comune riguarda l’esistenza di circa duemila asteroidi ritenuti potenzialmente pericolosi. La valutazione delle probabilità offre però un quadro molto meno drammatico. Il rischio di impatto è quasi sempre inferiore all’1% e coinvolge corpi di piccole dimensioni. Quest’ultimi sono destinati, nella maggior parte dei casi, a disgregarsi nell’atmosfera o a produrre conseguenze limitate. La prudenza rimane necessaria, ma non giustifica allarmi sproporzionati. Anche in assenza di minacce immediate, la capacità di comprendere e anticipare il comportamento dei corpi celesti vicini alla Terra diventa un tassello essenziale per la sicurezza a lungo termine.