Asteroide 1998 KY26 accelera da solo: non è una cometa oscura

Un piccolo asteroide di appena 11 metri, scoperto nel 1998 da un astronomo dell’Università dell’Arizona, si muove come se qualcosa lo stesse spingendo. Si chiama 1998 KY26 e da anni mette in difficoltà gli scienziati perché mostra un’accelerazione che in teoria non dovrebbe avere. Gli asteroidi in fondo sono un po’ come delle marionette e si spostano in balia di forze esterne come la gravità. Al massimo possono ricevere una piccola spinta dall’effetto Yarkovsky, una forza di origine termica legata alla radiazione del Sole. Questo oggetto invece sembra avere un’accelerazione tutta sua, e pure superiore a quella spiegabile con Yarkovsky. Nessuno lo sta tirando, eppure accelera. Per molto tempo si è pensato che fosse una sorta di cometa travestita da asteroide. Un nuovo studio però smonta questa ipotesi e rende il mistero ancora più fitto.

Troppo caldo per essere una cometa oscura

Detto in modo molto semplice, gli asteroidi sono frammenti di roccia mentre le comete contengono anche una quantità più o meno grande di ghiaccio. È proprio quel ghiaccio a garantire loro una spinta autonoma. Sublimando passa allo stato gassoso e le fa avanzare in modo simile a un razzo. Di solito le comete si notano benissimo grazie alla coda luminosa, che nasce sia dalla ionizzazione del gas sia dalla luce solare riflessa dalla polvere trascinata via. Esistono però anche le cosiddette comete oscure, prive di questa scia brillante perché sono così piccole da liberare pochissimo gas e polvere oppure perché sulla loro superficie la polvere quasi non c’è.

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Per anni il corpo celeste è stato considerato un possibile candidato a questa categoria. Ora un gruppo di scienziati dell’Istituto di Tecnologia della Georgia ne ha calcolato la temperatura e ha concluso che non potrebbe trattenere abbastanza ghiaccio da accelerare come una cometa. Ovviamente nessuno ci è andato con una sonda a piantargli dentro un termometro. Le stime sono indirette e si basano su modelli che tengono conto di quanto si conosce dell’oggetto fin dalla sua scoperta. Misura circa 11 metri di diametro, compie una rotazione ogni 5,35 minuti e se ne conoscono la riflettività e la possibile composizione. Mettendo insieme questi dati emerge che anche nei punti più freddi non scende sotto i 61 gradi sotto zero. Perché il ghiaccio sopravviva all’interno di un oggetto servono invece temperature inferiori ai 128 gradi sotto zero.

I conti che non tornano e l’ipotesi della polvere

Con valori del genere, anche se il ghiaccio rappresentasse appena l’1% della massa di 1998 KY26, sparirebbe del tutto in 2.000 anni. E se fosse proprio la sua perdita a generare l’accelerazione, si esaurirebbe in 62 anni. Il piccolo corpo roccioso potrebbe avere miliardi di anni, anche se non è chiaro da quanto tempo percorra l’orbita attuale. Magari ci è arrivato da poco e sta ancora perdendo ghiaccio, quindi l’ipotesi della cometa non è da scartare del tutto. Ci sono però altri elementi che stonano.

Uno studio precedente indica che l’oggetto potrebbe essersi formato nella fascia degli asteroidi, cioè al di qua della cosiddetta linea della neve, il confine che separa le zone in cui un corpo può conservare acqua ghiacciata da quelle in cui non può. E la fascia si trova proprio nell’area dove il ghiaccio non resiste.

Con la teoria della cometa oscura sempre più traballante, i ricercatori della Georgia puntano su una spiegazione alternativa. L’accelerazione potrebbe dipendere dalla perdita di granelli di polvere dalla superficie durante la rotazione. Sarebbe il materiale espulso a fornire la spinta, un po’ come accade con i gas emessi da una cometa.

La sonda giapponese in viaggio verso l’asteroide

La sonda giapponese Hayabusa 2 è attualmente diretta verso 1998 KY26 e potrà osservarne la superficie da vicino, chiarendo molto meglio la sua composizione e indicando quale delle ipotesi sia la più adatta a spiegarne il comportamento. L’arrivo a destinazione è previsto nel 2031.

Fonte: TecnoAndroid