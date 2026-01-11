Artemis II, la missione del ritorno dell’uomo sulla Luna

La missione Artemis II rappresenta il primo ritorno dell’uomo nello spazio lunare. Dopo oltre mezzo secolo. Il lancio porterà quattro astronauti a orbitare attorno alla Luna senza atterrare. A bordo della capsula Orion voleranno Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch per la NASA. Con loro ci sarà l’astronauta canadese Jeremy Hansen. Il viaggio avrà una durata complessiva di circa dieci giorni. Durante la missione verranno testati tutti i sistemi critici in condizioni operative reali.

L’obiettivo è validare razzo, navicella e procedure prima dello sbarco umano. Il profilo di volo richiama quello storico di Apollo 8. Orion raggiungerà il punto più lontano mai toccato da un equipaggio umano. Supererà di migliaia di chilometri il lato nascosto della Luna. Questo traguardo stabilirà un nuovo record di distanza dalla Terra. Il lancio avverrà dal Kennedy Space Center in Florida. Le attività di preparazione indicano un avanzamento concreto verso il decollo. Le piattaforme mobili sono già state in parte ritirate. Artemis II aprirà la strada alla missione Artemis III. Quest’ultima dovrebbe riportare astronauti sulla superficie lunare.

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L’attenzione sarà rivolta al polo sud del satellite. Nonostante i progressi, il programma resta sotto osservazione. Costi elevati e ritardi alimentano il dibattito politico e industriale. Il razzo SLS è potente ma non riutilizzabile. Tuttavia resta l’unico sistema certificato per missioni umane nello spazio profondo.

Artemis II è un razzo simbolo dell’America che guarda allo spazio

Il Space Launch System si presenta con una livrea dal forte valore simbolico. Sui booster è comparso il logo America 250. L’emblema celebra i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza del 1776. La NASA ha diffuso le immagini attraverso i canali ufficiali. Accanto al nuovo logo compare il celebre marchio “worm”. Questo richiamo grafico evoca l’epoca classica dell’esplorazione spaziale americana. La scelta non è puramente estetica. Artemis II si inserisce in un momento storico significativo per gli Stati Uniti. Il programma spaziale diventa strumento di identità nazionale. L’anniversario rafforza il messaggio di continuità tra passato e futuro. Dopo Artemis I del 2022, il ritorno degli astronauti segna una svolta concreta.

La missione dimostra l’ambizione di una presenza umana stabile oltre l’orbita terrestre. Allo stesso tempo evidenzia le sfide tecnologiche ancora aperte. La competizione internazionale nello spazio è sempre più intensa. Gli Stati Uniti puntano a riaffermare un ruolo centrale. Artemis II diventa così una missione tecnica e simbolica. Un ponte tra l’eredità Apollo e le esplorazioni future. Le tempistiche restano prudenti. Si parla di un lancio tra febbraio e aprile 2026. La data definitiva dipenderà dagli ultimi test.