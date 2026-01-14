Arriva una nuova AI gratuita per la rottamazione quinquies

Capire se e come rientrare nella rottamazione quinquies, per molti contribuenti, è alquanto complicato. Norme complesse, finestre temporali, differenze con le precedenti rottamazioni e una burocrazia che spesso sembra parlare un linguaggio tutto suo. È proprio da qui che nasce l’idea di un’intelligenza artificiale gratuita, sviluppata da un team di esperti di fisco e imprese. Tale AI è stata pensata per accompagnare passo dopo passo chi vuole cogliere la nuova opportunità introdotta dalla legge di bilancio 2026. Non si tratta di un semplice calcolatore automatico, ma di un software evoluto capace di analizzare in tempo reale la posizione del contribuente, verificare se i carichi pendenti rientrano nella misura e spiegare in modo chiaro quale strada seguire. L’obiettivo, come sottolinea Carlo Carmine, direttore dell’Osservatorio Nazionale Fisco e Imprese, è rendere accessibile una normativa che sulla carta offre vantaggi enormi, ma che spesso viene percepita come distante e difficile da applicare.

AI gratuita per la rottamazione quinquies: ecco i dettagli

Il centro della rottamazione quinquies sta nella possibilità di ripartire pagando solo il debito “nudo”, quello originario. Ciò senza il peso di sanzioni e interessi che nel corso degli anni possono trasformare una cartella in un macigno. In alcuni casi, spiega Carmine, il risparmio può arrivare fino al 50% rispetto all’importo complessivo richiesto dall’agente della riscossione. Un beneficio che diventa ancora più concreto se si considera che, al momento della presentazione della domanda di adesione, eventuali pignoramenti e fermi amministrativi vengono cancellati immediatamente.

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La misura riguarda un arco temporale molto ampio, includendo i carichi pendenti per imposte erariali e contributi Inps affidati alle agenzie di riscossione dal primo gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. È una platea vasta, che coinvolge lavoratori autonomi, aziende e cittadini che negli anni si sono trovati intrappolati in debiti cresciuti più per accessori che per l’importo originario. Il concetto centrale, però, è la sostenibilità. L’intelligenza artificiale non si limita a dire se si può aderire o meno, ma guida il contribuente nel comprendere davvero la normativa. Aiutandolo così a scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione.

Tale approccio diventa particolarmente utile per chi ha già aderito alla rottamazione quater e teme di non poter accedere alla nuova misura. L’AI chiarisce le differenze tra le due manovre e mostra come la quinquies segua una logica diversa. In più, il software aiuta a orientarsi anche nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza. Mostrando come l’integrazione tra strumenti può portare a risultati più significativi.