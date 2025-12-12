Arriva GPT-5.2 di OpenAI: cosa ci regalerà la nuova versione migliorata?

Un promemoria definito “codice rosso” avrebbe spinto l’azienda a concentrare le energie sul miglioramento dell’esperienza ChatGPT per contrastare Google. Da questo scenario emerge GPT-5.2, evoluzione diretta dei modelli precedenti. La pubblicazione appare mirata soprattutto a sviluppatori e aziende, come se la corsa non concedesse tregua. Ci si chiede se questo rilancio possa davvero reggere l’urto di innovazioni incessanti. Il modello viene proposto in tre versioni distinte: Instant, Thinking e Pro. Instant privilegia risposte rapide e leggere, perfette per ricerche, traduzioni e scritture quotidiane. Thinking viene descritto come opzione per attività complesse, dalla lettura di documenti estesi alle analisi matematiche, dal coding strutturato alle pianificazioni articolate. Pro punta al massimo livello di accuratezza e affidabilità, destinato a flussi critici e processi di produzione.

Prestazioni che interrogano il lavoro umano

Nei test interni su 44 professioni, GPT-5.2 Thinking supera o eguaglia esperti umani in oltre il settanta per cento dei casi. Le produzioni risultano curate e veloci, tanto da alimentare interrogativi sulla trasformazione dei ruoli tecnici. Nel ciclo di sviluppo software emergono ulteriori progressi. Il modello individua bug, propone patch funzionanti e affronta repository composti da più linguaggi. Alcuni sviluppatori riferiscono una drastica diminuzione delle supervisioni manuali, al punto da sostituire architetture multi-agent con un solo modello capace di orchestrare l’intero flusso. Anche la gestione dei documenti lunghi appare potenziata. GPT-5.2 mantiene coerenza su centinaia di migliaia di token, utile per contratti complessi, report di ricerca, trascrizioni o progetti con molti file. La capacità di analizzare, riassumere e confrontare materiali voluminosi diventa un tratto distintivo.

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GPT-5.2 più solido del modello passato

Sul fronte visivo emergono miglioramenti evidenti. Il modello interpreta grafici, interfacce software e figure scientifiche con precisione accresciuta. Chi lavora in finanza, data analysis o progettazione trova un supporto stabile. La nuova versione riconosce meglio gli elementi presenti in una schermata e ricostruisce relazioni complesse dentro un’immagine. Viene segnalata anche una riduzione degli errori nelle conversazioni delicate, specialmente in temi di salute mentale o segnali di autolesionismo. Si nota la presenza di un sistema di stima dell’età, che attiva protezioni aggiuntive per utenti minorenni. Rimane in sospeso il nuovo generatore di immagini, atteso dopo il successo del modello Nano Banana di Google. Si parla di un aggiornamento previsto per gennaio, con promesse di qualità visiva superiore, rapidità e maggiore personalità del modello.