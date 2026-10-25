Apple Watch Ultra 4, il tasto Azione potete usarlo per queste operazioni

Chi prende sul serio corsa, escursionismo, sollevamento pesi o altre attività ad alta intensità trova in Apple Watch Ultra 4 uno dei consigli più facili da dare. Il prezzo di circa 700 euro rappresenta un impegno, certo, ma resta sorprendentemente ragionevole se confrontato con altri orologi pensati per fitness e avventura. E i vantaggi rispetto a un Apple Watch tradizionale non sono affatto marginali. È più grande, più robusto e arriva fino a 50 ore di autonomia con una sola carica, mentre Series 12 va ricaricato ogni giorno. Aggiungendo le funzioni satellitari e la precisione del GPS, durante un trekking in zone isolate può davvero fare la differenza tra un imprevisto e un guaio serio.

C’è poi un elemento distintivo che Apple tende a mettere un po’ in secondo piano, ovvero il tasto Azione. Si tratta del pulsante arancione accanto alla griglia dell’altoparlante, una scorciatoia rapida per comandi che gli altri possessori di Apple Watch devono raggiungere passando da menu o complicazioni. Può anche attivare la sirena di emergenza, utile per attirare l’attenzione in caso di smarrimento o infortunio. È una soluzione così ovvia ed economica che la sua assenza sui modelli Series sembra quasi una presa in giro.

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Le funzioni assegnabili sono parecchie. Se ne può impostare solo una alla volta, ma chi sa come sfruttarla ottiene uno strumento preziosissimo per tutto ciò che fa parte della routine quotidiana. Ancora di più approfittando dei miglioramenti all’automazione introdotti con watchOS 27 e iOS 27.

Tutte le funzioni a portata di polso

Tenendo premuto brevemente il pulsante compare il menu Quick Switch, che permette di cambiare al volo la funzione associata al singolo tocco. Per alcune attività, soprattutto la navigazione all’aperto, questa possibilità diventa fondamentale.

Le opzioni più immediate sono Torcia, Memo vocale, Traduci e Riconosci musica. Basta un tocco per avviarle e un altro per fermarle. Su Apple Watch Ultra 4 il riconoscimento dei brani dovrebbe essere quasi istantaneo grazie alle nuove capacità Audio Intelligence di Apple, che supportano anche il rilevamento automatico tramite Shazam.

Un po’ più articolate sono Allenamento, Cronometro e Immersione. Con il Cronometro la prima pressione fa partire il conteggio e la successiva segna un giro, mentre premendo insieme il tasto Azione e quello laterale si mette in pausa. Con Immersione una pressione normale dà il via all’esplorazione subacquea, mentre la combinazione dei due pulsanti richiama una funzione secondaria specifica dell’app. Allo stesso modo Allenamento può aprire l’app dedicata oppure lanciare subito una disciplina precisa, e la scelta si modifica nelle Impostazioni alla voce dedicata al tasto Azione. Durante la sessione un tocco esegue una funzione secondaria, come segnare un segmento, e la pausa arriva sempre premendo i due tasti insieme.

Meritano un discorso a parte le due opzioni di navigazione. Waypoint inserisce punti di riferimento visibili nell’app Bussola e sul quadrante omonimo, anche se alcuni vengono aggiunti in automatico, come la posizione dell’auto parcheggiata o l’ultimo punto con segnale cellulare. Backtrack è collegato anch’esso alla Bussola ma con un tocco avvia la registrazione di un percorso preciso da ripercorrere in seguito. Premendo insieme tasto Azione e tasto laterale si passa dalla modalità di registrazione a quella di ritorno.

Accessibilità e Comandi rapidi, il vero asso nella manica

Per alcuni utenti associare il pulsante all’Accessibilità può essere quasi obbligatorio. Questa opzione consente di attivare funzioni come AssistiveTouch e VoiceOver, e perfino di controllare dispositivi vicini. Vale comunque la pena darle un’occhiata anche senza particolari esigenze fisiche.

Probabilmente però la funzione più potente in assoluto è quella dei Comandi rapidi. Si configura in modo simile all’Accessibilità ma permette di avviare qualsiasi automazione creata nell’app Comandi di iPhone. Dato che queste routine possono coinvolgere più piattaforme e gestire anche gli accessori della casa intelligente, le possibilità sono praticamente infinite. Un solo tocco potrebbe accendere le luci, regolare il termostato e far partire le notizie locali su HomePod.

L’app Comandi a volte risulta macchinosa. Per fortuna una delle novità più importanti di iOS 27 sugli iPhone compatibili con Apple Intelligence è la possibilità di creare automazioni semplicemente descrivendo cosa devono fare. Il processo diventa molto più semplice, anche se conviene sempre ricontrollare il risultato. Nessuno vorrebbe che una routine pensata per il rientro a casa inviasse per errore l’orario di arrivo alla suocera invece che al partner.

Fonte: TecnoAndroid