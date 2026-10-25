Kosmos 2612 si avvicina a un satellite USA usato per l’Ucraina

Un satellite militare russo si è avvicinato a poche centinaia di metri da un veicolo commerciale americano impiegato anche per attività di osservazione legate all’Ucraina. Si chiama Kosmos 2612 e le sue manovre in orbita stanno sollevando più di un interrogativo. Non si parla di armi né di scontri, ma in un contesto come quello attuale anche un avvicinamento ravvicinato tra due oggetti nello spazio finisce per assumere un peso che va ben oltre la semplice curiosità tecnica.

Lo spazio, insomma, potrebbe trasformarsi sempre di più in un terreno di confronto militare. E qualcosa di simile, a giudicare da quanto accaduto negli ultimi giorni, sembra già essere in corso.

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Le manovre di Kosmos 2612 attorno al satellite di ICEYE

Il veicolo russo è stato lanciato nell’aprile del 2026 e nel giro di poco tempo ha attirato l’attenzione degli osservatori. Secondo i dati raccolti da LeoLabs, società specializzata nel monitoraggio dell’orbita terrestre, Kosmos 2612 ha compiuto una serie di spostamenti controllati con un obiettivo piuttosto preciso. Si è portato nelle vicinanze di ICEYE-X36, un satellite che appartiene alla divisione americana dell’azienda finlandese ICEYE.

Il punto chiave sta proprio nella natura di questi movimenti. Non si tratta di un passaggio casuale, uno di quegli incroci che in orbita possono capitare per pura coincidenza di traiettorie. L’avvicinamento è stato deliberato, frutto di manovre pianificate e portate a termine con l’intenzione di arrivare a ridosso del bersaglio. Ed è questo dettaglio a rendere l’episodio così significativo agli occhi di chi segue da vicino le dinamiche spaziali.

Poche centinaia di metri, in termini orbitali, rappresentano una distanza davvero ridotta. Quando due veicoli si trovano così vicini, la questione smette di essere puramente tecnica e diventa inevitabilmente politica.

Perché l’avvicinamento al satellite usato dall’Ucraina preoccupa

A pesare è soprattutto l’identità del veicolo preso di mira. ICEYE-X36 è un mezzo commerciale statunitense, ma viene utilizzato anche per attività di osservazione collegate all’Ucraina. In altre parole, ci troviamo davanti a un satellite che, pur non essendo militare, svolge un ruolo che può avere ricadute dirette sul conflitto in corso.

Ecco perché il comportamento di Kosmos 2612 viene letto con sospetto. Un satellite militare russo che si avvicina intenzionalmente a un veicolo impiegato per monitorare quanto accade in territorio ucraino difficilmente può essere archiviato come una normale operazione di routine. Nessuno scontro a fuoco, ovviamente. Eppure anche un gesto del genere, senza che venga sparato un solo colpo, può assumere un significato quasi bellico.

Il caso mostra bene come il confronto tra le grandi potenze non si limiti più alla terraferma, ai mari o allo spazio aereo. Anche l’orbita attorno al nostro pianeta sta diventando un palcoscenico in cui si misurano forze e intenzioni, spesso in modo silenzioso e lontano dagli occhi del grande pubblico. Le manovre di avvicinamento, la sorveglianza reciproca e la presenza costante di veicoli capaci di spostarsi con precisione sono tutti elementi che contribuiscono a rendere questo ambiente sempre più affollato e delicato.

Per ora i dati disponibili raccontano di un satellite russo lanciato pochi mesi fa che, con una sequenza di manovre controllate, ha raggiunto a breve distanza il veicolo di ICEYE registrato dalla sua divisione americana, un episodio rilevato e documentato grazie al lavoro di tracciamento svolto da LeoLabs.

Fonte: TecnoAndroid