Apple Watch, con watchOS 27.3 arrivano Siri Recap e Live Rewind

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono già sul mercato, ma la loro dotazione software è destinata a crescere entro la fine dell’anno con due novità legate all’intelligenza artificiale. Si chiamano Siri Recap e Live Rewind e puntano a trasformare lo smartwatch di Cupertino in una sorta di memoria di supporto per le conversazioni di tutti i giorni. Il loro arrivo è atteso con watchOS 27.3, un aggiornamento che dovrebbe comparire in versione beta a brevissimo.

Apple Watch: Siri Recap, gli appunti che si prendono da soli

L’intelligenza artificiale applicata a Siri rappresenta uno dei pilastri di watchOS 27, e Siri Recap ne è probabilmente l’espressione più ambiziosa su Apple Watch Series 12 e Ultra 4. Il funzionamento descritto da Apple è piuttosto semplice da spiegare, un po’ meno da immaginare nella pratica. L’orologio prende nota in modo discreto, quasi in sottofondo, delle conversazioni che avvengono durante la giornata. Da questi appunti nascono poi dei riassunti sintetici generati con Apple Intelligence, pensati per rinfrescare la memoria in un secondo momento.

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L’obiettivo dichiarato dall’azienda è permettere a chi indossa il dispositivo di restare concentrato sul momento presente, senza la preoccupazione di dover ricordare ogni dettaglio di una chiacchierata o di un incontro. C’è poi un aspetto legato alla gestione dei dati che merita attenzione. I riassunti che non vengono salvati manualmente si cancellano in automatico dopo 7 giorni, quindi non restano archiviati a tempo indeterminato sul dispositivo.

Proprio la privacy è il tema più delicato dell’intera faccenda. Una funzione che ascolta le conversazioni in modo continuativo può diventare davvero utile solo se le tutele sono costruite come si deve. Per questo Apple ha pubblicato un documento tecnico dedicato, in cui spiega nel dettaglio come vengono trattate le informazioni raccolte dall’orologio.

Live Rewind e i 15 secondi da recuperare

La seconda novità rientra nella famiglia delle funzioni che Apple definisce di “Audio Intelligence” e arriverà sui nuovi modelli sempre entro la fine dell’anno. Rispetto a Siri Recap, Live Rewind ha uno scopo più immediato e diretto. Serve a recuperare qualcosa che è stato appena pronunciato, senza dover aspettare un riepilogo a fine giornata.

Il meccanismo è questo. Con una doppia pressione della Digital Crown, su Apple Watch Ultra 4 e Series 12 compare un breve frammento di testo che riporta quanto detto negli ultimi 15 secondi. Torna comodo quando una frase sfugge oppure quando nel discorso spunta un termine poco familiare. Sul contenuto di quel frammento è possibile fare domande direttamente a Siri, oppure salvarlo nell’app di Siri per ritrovarlo con calma più avanti.

Anche in questo caso Apple ha messo a disposizione una documentazione approfondita sulle protezioni della riservatezza. L’utilità di Live Rewind appare particolarmente evidente sul fronte dell’accessibilità, mentre per gli altri scenari d’uso servirà vedere la funzione nella sua forma definitiva per capirne il reale valore nella vita quotidiana.

Entrambe le novità dovrebbero debuttare con watchOS 27.3, la cui prima beta è attesa a breve. Nel frattempo Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 si trovano già online anche a prezzo scontato, mentre i modelli delle generazioni precedenti sono disponibili nello store Apple dedicato ai prodotti ricondizionati.

Fonte: TecnoAndroid