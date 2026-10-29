DJI Power Auro 2000 Elite: 2 kWh espandibili fino a 12 kWh

DJI ha presentato DJI Power Auro 2000 Elite, una nuova stazione di alimentazione portatile da 2 kWh che l’azienda descrive come la più compatta mai realizzata in questa fascia di capacità. Il dispositivo è in grado di erogare fino a 2000 W di potenza stabile e punta su un progetto tutto in uno che mette insieme cinque diversi metodi di ricarica, un cavo retrattile da 140 W e due porte SDC. La capacità poi non è fissa, perché può essere espansa fino a 12 kWh.

Il marchio è conosciuto in tutto il mondo come leader nel settore dei droni civili e della tecnologia per videocamere creative. Con questo nuovo prodotto continua però a muoversi anche nel campo dell’energia portatile, un ambito dove contano soprattutto due fattori, cioè quanta energia si riesce a immagazzinare e quanto spazio occupa l’apparecchio. Su questo secondo aspetto DJI Power Auro 2000 Elite gioca la sua carta principale, visto che concentra 2 kWh in un formato che l’azienda definisce il più contenuto della propria gamma.

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Cinque modi per ricaricarla, compresi auto e pannelli solari

Uno degli elementi su cui il produttore insiste di più riguarda la flessibilità nella ricarica. I metodi disponibili sono cinque e tra questi figura la possibilità di rifornire la batteria tramite il caricatore per auto. Per chi viaggia spesso o passa parecchio tempo fuori casa si tratta di una soluzione pratica, perché permette di recuperare energia anche durante gli spostamenti, sfruttando il veicolo come fonte di alimentazione.

C’è poi l’energia solare, che rappresenta uno dei punti di forza di questa stazione. Poter contare sul sole significa non dipendere per forza da una presa di corrente, un dettaglio che fa la differenza quando ci si trova in luoghi isolati o lontani dalla rete elettrica. Avere più strade per ricaricare lo stesso dispositivo aiuta insomma a non restare mai a secco, adattandosi di volta in volta alla situazione in cui ci si trova.

Cavo retrattile, porte SDC e capacità fino a 12 kWh

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte delle connessioni, DJI Power Auro 2000 Elite integra un cavo retrattile da 140 W. Averlo già a bordo evita di portarsi dietro cavi aggiuntivi e rende più immediato il collegamento dei dispositivi da alimentare, senza grovigli nello zaino o nel bagagliaio. A questo si sommano due porte SDC, che completano la dotazione di uscite disponibili sulla stazione.

Il capitolo più interessante, però, è probabilmente quello della capacità espandibile. Di base l’apparecchio offre 2 kWh, ma la configurazione può crescere fino a raggiungere i 12 kWh complessivi, ovvero sei volte la dotazione iniziale. In pratica chi parte con il modello standard ha la possibilità di ampliare le riserve di energia in un secondo momento, in base alle proprie necessità, senza dover sostituire l’intero sistema. Tutto questo si affianca alla potenza di uscita fino a 2000 W, che resta stabile durante l’erogazione.

Fonte: TecnoAndroid