Apple Watch apre il 2026 con una sfida pensata davvero per tutti

Sta per cominciare un nuovo anno e nel frattempo Apple ha già pensato a come stimolare l’attività fisica dei suoi utenti. Tra le caratteristiche che rendono Apple Watch uno degli smartwatch più apprezzati, c’è sicuramente la sua capacità di spingere le persone a muoversi un po’ di più. Tranquilli, non dovrete diventare atleti tutto d’un tratto, ma dovrete solo rispettare alcune piccole abitudini giornaliere che serviranno solo da monito a muovervi di più.

Nel 2026 partirà dunque una nuova sfida ufficiale, legata simbolicamente al mese di gennaio e pensata per coinvolgere il maggior numero possibile di utenti.

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Una sfida semplice e accessibile

La sfida si chiama “Ring in the new year” e sarà disponibile dal 7 al 31 gennaio. L’obiettivo è chiaro e lineare: chiudere tutti e tre gli anelli di Attività per sette giorni consecutivi. La particolarità è che non esistono traguardi imposti dall’alto. Ogni persona può infatti impostare i propri obiettivi in base al tempo disponibile e allo stile di vita.

Dalle impostazioni dell’iPhone o direttamente dall’orologio è possibile modificare i target giornalieri, dalle calorie da bruciare ai minuti di movimento, fino alle ore in piedi. Questo rende la sfida realmente alla portata di chiunque, senza pressioni o confronti con standard irrealistici.

Anche una camminata vale

L’anello che richiede un impegno leggermente maggiore è quello Attività, ma anche in questo caso non serve praticare sport intensi. Qualsiasi movimento conta, compresa una semplice camminata all’aperto. Proprio questa impostazione rende la sfida di gennaio una delle più inclusive lanciate da Apple negli ultimi anni.

Completare l’obiettivo consente di ottenere uno dei badge digitali dedicati, un riconoscimento simbolico che molti utenti collezionano con piacere all’interno dell’app Fitness.

Il piccolo vantaggio di Apple Fitness+

Per chi è abbonato ad Apple Fitness+ c’è un incentivo in più. Ogni sessione di allenamento guidata contribuisce automaticamente alla chiusura dell’anello Attività, semplificando ulteriormente il percorso verso il completamento della sfida.

Apple continua quindi a utilizzare le sfide mensili come strumento di motivazione leggera, senza trasformarle in competizioni stressanti. La sfida di gennaio 2026 segue questa linea in modo coerente, proponendo un obiettivo realistico che si adatta alle abitudini quotidiane e non il contrario.