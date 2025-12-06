Apple Watch a prezzo RIDICOLO su Amazon: vostro con uno sconto FOLLE

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare Apple Watch Series 11, lo smartphone di casa Apple viene proposto su Amazon con una fortissima riduzione rispetto al suo listino iniziale, poiché a tutti gli effetti viene scontato di quasi 60 euro. Cifra che a prima vista potrebbe apparire irrisoria, ma che comunque acquisisce grande potere in confronto alla difficoltà comune di poter trovare sconti interessanti sui prodotti Apple.

La variante che oggi può essere vostra a prezzo scontato è sicuramente una delle migliori e più economiche, poiché presenta una diagonale di soli 42 millimetri, e soprattutto connettività solo WiFi. Con quest’ultima caratteristica si va ad identificare la possibilità di collegarsi alla rete solo tramite una rete wireless, data l’assenza del supporto a eSIM o similari. Gli utenti interessati all’acquisto devono poi sapere che il prodotto in questione presenta un cinturino realizzato interamente in silicone, con taglia S/M (per questo fate attenzione a selezionare la versione corretta in fase d’acquisto).

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Naturalmente sul mercato si possono trovare numerose varianti del medesimo prodotto, e soprattutto la possibilità di acquistare cinturini accessori o extra, sia originali che comunque di terze parti (e spesso più economici dei ricambi ufficiali).

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Apple Watch, ecco lo sconto che tutti si aspettavano

Un prezzo così basso sull’acquisto di Apple Watch Series 11 difficilmente lo avevamo visto, poiché potrà essere vostro con un investimento finale da sostenere pari a soli 399 euro, contro i 459 euro previsti in origine di listino. Il risparmio è sicuramente degno di nota e pronto a fare la differenza, considerando che il consumatore potrà poi utilizzare il prodotto con qualsiasi altro dispositivo Apple di cui è effettivamente in possesso. Potete ordinarli subito, con spedizione gestita da Amazon, a questo link.