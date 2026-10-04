Apple TV, Gran Premio del Bahrain gratis: ma si corre a Sepang

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 arriva in streaming gratis su Apple TV per tutto il fine settimana e per guardarlo non serve alcun abbonamento. C’è però un dettaglio curioso che salta subito all’occhio, perché la gara porta il nome del regno del Golfo ma si corre in realtà a Sepang, in Malesia. L’iniziativa è riservata a chi si trova negli Stati Uniti e copre sia le qualifiche sia la corsa vera e propria, prevista nella notte a cavallo tra il 3 e il 4 ottobre 2026.

Di norma la F1 sulla piattaforma della Mela è accessibile soltanto pagando un abbonamento. Questa volta invece la porta resta aperta a tutti, con la possibilità di recuperare le qualifiche disputate in giornata e poi prepararsi alla diretta della gara. Un’occasione piuttosto rara per chi non ha mai sottoscritto il servizio e magari vuole provare a capire com’è la copertura delle corse proposta da Apple.

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Come vedere il Gran Premio gratis su Apple TV

I requisiti sono pochi e abbastanza semplici. Serve l’app Apple TV installata su un dispositivo compatibile, bisogna trovarsi sul territorio statunitense e, soprattutto, occorre avere la pazienza di restare svegli fino a tardi per seguire tutto in diretta. La trasmissione comincia infatti all’1:50 del mattino secondo l’ora della costa orientale degli Stati Uniti, mentre lo spegnimento dei semafori è fissato per le 3.

Chi preferisce andare a dormire a un orario più ragionevole non perde nulla, perché la gara resta disponibile anche on demand e può essere rivista con calma nelle ore successive. Quanto ai dispositivi, la scelta è ampia. L’applicazione si trova ovviamente sui prodotti Apple, ma anche su Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, smartphone e tablet Android e diverse altre piattaforme. Per chi non ha nessuno di questi apparecchi a portata di mano c’è comunque la possibilità di guardare la corsa direttamente da un browser web.

Verstappen in pole e il mistero di Sepang

Sul fronte sportivo le qualifiche hanno regalato una sorpresa. Max Verstappen con la sua Red Bull ha conquistato la pole position per la prima volta in questa stagione, davanti a Lewis Hamilton secondo e al leader del campionato Kim Antonelli, che partirà dalla terza casella. Per la scuderia austriaca si tratta della migliore opportunità avuta finora nell’anno di portare a casa una vittoria, dopo un campionato in cui le cose non sono andate secondo i piani.

Resta poi la questione geografica, che a prima vista può lasciare spiazzati. In una stagione normale il GP del Bahrain si sarebbe disputato molto prima nel calendario. A causa della guerra in corso con l’Iran, però, la gara originale è stata cancellata e gli organizzatori bahreiniti hanno deciso di sponsorizzare una corsa in un’altra parte del mondo. La scelta è caduta così sul circuito malese, che da tempo non fa più parte del calendario ufficiale della Formula 1.

Proprio per questo il ritorno a Sepang ha un sapore particolare. Il tracciato è da sempre tra i preferiti dei tifosi e le sue caratteristiche promettono una gara ricca di azione in pista. La diretta della corsa scatta alle 3 del mattino ora della costa est americana, con la copertura televisiva che parte già all’1:50, e per seguirla basta aprire l’app Apple TV senza sottoscrivere alcun abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid