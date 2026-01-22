Apple studia un AirTag indossabile con AI, fotocamere e microfoni

L’idea di un assistente digitale sempre presente, capace di osservare e ascoltare ciò che accade intorno, non è del tutto tramontata. Dopo esperimenti poco fortunati come AI Pin di Humane, quel concetto torna a riaffacciarsi sotto una nuova luce. Secondo quanto riportato da The Information, anche Apple starebbe lavorando a un dispositivo indossabile basato sull’intelligenza artificiale, pensato per offrire assistenza contestuale senza passare continuamente dallo smartphone.

Il progetto, ancora in fase embrionale, avrebbe come riferimento un oggetto compatto, con dimensioni simili a quelle di AirTag. L’obiettivo sarebbe realizzare un accessorio discreto, da appuntare ai vestiti, in grado di raccogliere informazioni ambientali e trasformarle in suggerimenti utili per l’utente.

Un design minimale con sensori avanzati

Le indiscrezioni parlano di un corpo sottile e circolare, costruito in alluminio e vetro, più vicino a un accessorio personale che a un gadget tecnologico tradizionale. Dietro questa semplicità apparente, la dotazione tecnica sarebbe piuttosto ricca: una fotocamera standard, una grandangolare, tre microfoni, uno speaker integrato, un pulsante fisico laterale e la ricarica wireless.

La logica alla base del dispositivo non sarebbe limitata ai comandi vocali. L’AI potrebbe interpretare immagini, suoni e contesto, riconoscendo situazioni, oggetti o conversazioni. In questo modo l’assistenza diventerebbe più proattiva, basata su ciò che accade realmente attorno a chi lo indossa.

Un tassello di una strategia più ampia

Sempre secondo The Information, il dispositivo non arriverebbe prima del 2027, segno di una fase di sperimentazione ancora lunga. Una cautela comprensibile, vista la difficoltà di questa categoria di prodotti nel trovare un pubblico reale.

Nel frattempo, Apple starebbe rivedendo in modo profondo il proprio approccio all’AI. La collaborazione con Googleper migliorare Siri rientra in una strategia più ampia, che punta a rendere l’assistente più conversazionale e contestuale. In questo scenario, un pin sempre attivo potrebbe diventare un’estensione fisica dell’assistente, capace di fornire dati continui senza richiedere interazioni dirette.