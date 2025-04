OpenPin: la rinascita dell’Humane Ai Pin dopo il flop

Se c’è un dispositivo che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé — ma non nel modo in cui sperava — è sicuramente l’Humane Ai Pin. Doveva essere una piccola rivoluzione: un assistente AI sempre addosso, che prometteva di liberarci dallo smartphone e reinventare il nostro rapporto con la tecnologia. Invece, si è scontrato contro un muro di critiche, prestazioni deludenti e una chiusura dei servizi che ha lasciato gli acquirenti con un costosissimo fermacarte hi-tech.

Humane Ai Pin salvato da OpenPin

Ma aspettate a darlo per spacciato: una manciata di sviluppatori appassionati ha deciso di prendersi la briga di salvarlo. Nasce così OpenPin, un progetto open source che riaccende la speranza per tutti i proprietari del piccolo Ai Pin. In pratica, OpenPin permette di riportare in vita il dispositivo, aggirando la necessità dei server di Humane ormai offline. E la cosa bella è che, a quanto pare, non serve essere ingegneri NASA per provarci: con circa 25 dollari di hardware aggiuntivo e seguendo una guida piuttosto chiara (c’è pure un video tutorial su YouTube), chiunque può ridare nuova energia al proprio Ai Pin.

Il progetto è ospitato su Openpin.org, dove trovate tutto quello che serve per iniziare. L’idea è semplice ma potente: invece di lasciare che un pezzo di tecnologia recente finisca nella pattumiera dell’e-waste, gli si offre una seconda possibilità. Magari stavolta anche più interessante di quanto prometteva il prodotto originale.

Perché, diciamolo, l’Ai Pin aveva un concept intrigante — un assistente AI indossabile, diverso dal solito smartphone — ma è naufragato su problemi concreti: software poco reattivo, usabilità traballante e un prezzo che competeva con i top di gamma come iPhone… senza offrire nulla di paragonabile in cambio.

OpenPin non solo riaccende il dispositivo, ma secondo chi lo sta sviluppando, potrebbe anche aprire nuove possibilità. Nuove funzionalità, più libertà di personalizzazione, meno vincoli rispetto a prima. Insomma, una rinascita che potrebbe trasformare un grande flop in un piccolo esperimento di creatività tecnologica.

E chissà, magari sarà proprio la community a dimostrare che, a volte, una buona idea ha solo bisogno delle mani giuste per brillare davvero.