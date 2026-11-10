Apple Store, nuovi accessori e un controller da usare con i piedi

L’Apple Store si prepara alle feste con una selezione rinnovata di accessori firmati da produttori terzi. Sono più di venti le novità, pensate per giocare, girare video con iPhone, ricaricare i dispositivi e portarli in giro senza troppi pensieri. Fra tutte spicca il GAMR Active Game Controller, un controller decisamente fuori dagli schemi perché non si impugna ma si usa con i piedi.

GAMR, il controller da calpestare

Apple presenta questo tappetino come un controller “innovativo” e sensibile alla pressione. Il funzionamento è piuttosto intuitivo: si gioca camminando e spostandosi su nove zone reattive, che corrispondono alle frecce direzionali e ai tasti A, B, X e Y di un normale gamepad. Chi ha qualche anno in più ricorderà i tappeti da ballo delle sale giochi, e l’idea è proprio quella, solo che stavolta abbraccia tutto l’ecosistema Apple.

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Il collegamento avviene in Bluetooth con iPhone, iPad, Apple TV, Mac e Apple Vision Pro. Il controller è compatibile con i titoli supportati di Apple Arcade e dell’App Store, e c’è anche un’app gratuita di GAMR con giochi originali. L’autonomia dichiarata va da 8 a 10 ore e, finita la partita, il tappetino si arrotola per occupare poco spazio. Purtroppo per il pubblico italiano c’è un ostacolo non da poco: negli Stati Uniti GAMR costa circa 170 euro al cambio, ma sull’Apple Store italiano per il momento non è disponibile.

ShiftCam per chi gira video con iPhone

Arrivano invece anche nel nostro Paese i nuovi kit di ShiftCam. Il più completo è il ProRig Filmmaker Kit in Argento titanio, proposto a 189,95 euro. Si tratta di un telaio aperto che avvolge lo smartphone, con impugnature riposizionabili per riprendere sia in orizzontale sia in verticale. Un otturatore Bluetooth consente di scattare direttamente dall’impugnatura, mentre due slitte cold shoe e sei attacchi da 1/4 di pollice lasciano spazio a luci, microfoni, treppiedi e altri accessori. Nella confezione si trovano anche un adattatore per filtri e obiettivi compatibili, una custodia e i bumper intercambiabili per iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Per chi preferisce qualcosa di più compatto c’è la SnapPocket Light 2, una luce LED ad anello magnetica da 39,95 euro. Si aggancia a un iPhone compatibile con MagSafe o alla sua cover e ruota di 180 gradi, così da illuminare chi riprende oppure il soggetto inquadrato. Offre cinque livelli di luminosità e cinque temperature colore, dal caldo al freddo, con una batteria integrata che si ricarica via USB C. In dotazione c’è pure un adesivo ad anello magnetico per usarla con iPad o MacBook. La stessa luce fa parte dello SnapTravel Kit Pro 2, a 179,95 euro, insieme a un’impugnatura con batteria da 5.000 mAh e ricarica Qi2, un’asta per selfie che diventa treppiede e una custodia da viaggio.

Power bank, portafogli e custodie

Sul fronte dell’energia ci sono due batterie esterne di Belkin. In Italia arriva l’UltraCharge Pro 20K a 79,95 euro, con un cavo USB C integrato che eroga fino a 70W e altre due porte USB C. Il BoostCharge Slim Magnetic Power Bank 5K con supporto, dotato di ricarica wireless Qi2 da 15W, ricarica via cavo da 20W e cavalletto integrato, per ora resta un’esclusiva statunitense al prezzo di circa 45 euro.

Il MOFT Snap Field è invece un portafoglio MagSafe che contiene fino a otto carte e si apre trasformandosi in un supporto per iPhone, a 49,95 euro. Per iPad arrivano le custodie FlexFolio di Tech21 a 59,95 euro e le Knit Folio di mophie a 79,95 euro, entrambe nelle versioni per iPad Air e iPad Pro da 11 e 13 pollici. Chi possiede un MacBook Neo può contare sulla EvoShell di Tech21, a 54,95 euro.

Rains porta le sue Utility Sleeve da 14 e 16 pollici per MacBook e iPad a 99,95 euro. A chiudere la selezione ci pensa Herschel con le sleeve Cloudform per MacBook da 14 e 16 pollici a 54,95 euro, lo zaino Cloudform per MacBook a 94,95 euro, la borsa a tracolla Cloud per iPhone a 59,95 euro e l’organizer per accessori Cloudform Burrard a 64,95 euro.

Fonte: TecnoAndroid