Apple, rumor su tre nuovi prodotti entry-level in arrivo nel 2026

Tra i prodotti, un iPhone SE al passo coi tempi

Il primo prodotto atteso è il nuovo iPhone SE, un modello che molti considerano ormai imprescindibile. La nuova generazione dovrebbe abbandonare definitivamente il design con Touch ID e cornici spesse, adottando un look più moderno. Ci si aspetta un display più ampio, un singolo sensore fotografico ottimizzato e un chip aggiornato, mantenendo però un prezzo molto più basso rispetto agli iPhone di punta. È la mossa più logica per un mercato che richiede smartphone affidabili e longevi, senza necessariamente puntare alle specifiche da top di gamma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un iPad entry-level rivisitato

Il secondo prodotto potrebbe essere un iPad ancor più orientato all’uso quotidiano, non solo per studenti ma anche per famiglie e utenti che usano il tablet come strumento di intrattenimento. Apple potrebbe rivedere il design, alleggerirlo e migliorare la compatibilità con tastiere e accessori. Il tutto mantenendo un processore efficiente per studiare, per usufruire di contenuti in streaming e per la produttività leggera. L’obiettivo sarebbe quello di sostituire degnamente i modelli più datati senza far lievitare i costi.

Nuovo Apple Watch più accessibile

Il terzo prodotto atteso è un Apple Watch, posizionato al di sotto delle attuali versioni SE. L’idea sarebbe offrire un modello con funzioni essenziali — monitoraggio salute base, rilevamento attività, notifiche — rinunciando a feature avanzate come i sensori più complessi. Per molti utenti, soprattutto giovanissimi, una versione più semplice ma integrata nell’ecosistema Apple potrebbe essere più che sufficiente.

Una strategia chiara: allargare il pubblico

Se i rumor si rivelassero accurati, Apple nel 2026 punterà ad ampliare in modo deciso i suoi prodotti. Il mercato sta cambiando: gli utenti non rincorrono più necessariamente l’hardware più avanzato, ma cercano dispositivi durevoli, ben supportati e inseriti in un ecosistema coerente. E Apple, con questa mossa, potrebbe rafforzare la propria presenza nelle fasce più sensibili al prezzo, mantenendo allo stesso tempo la qualità che l’ha sempre contraddistinta.