Il 2026 potrebbe essere un anno particolarmente interessante per chi ama l’ecosistema Apple ma non vuole spendere cifre troppo elevate. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda potrebbe lanciare tre nuovi prodotti “entry-level”, pensati per ampliare la fascia d’accesso al suo brand e intercettare un pubblico più giovane o semplicemente più attento al budget. Non si tratterebbe di dispositivi “economici” in senso stretto — lo stile Apple rimane quello — ma di versioni più essenziali di modelli già affermati.
Apple, rumor su tre nuovi prodotti entry-level in arrivo nel 2026
Il 2026 potrebbe essere l'anno giusto per chi vuole risparmiare sui prodotti Apple: secondo i rumor sono in arrivo dispositivi entry-level.
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