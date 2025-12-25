Apple: potrebbe arrivare un iMac con display OLED

Apple guarda avanti e prepara il terreno per il suo prossimo iMac, con la possibile introduzione della tecnologia OLED sui suoi desktop all-in-one. Secondo quanto riportato da The Elec, la fase attuale del progetto è ancora preliminare, con l’azienda di Cupertino che ha appena iniziato a sondare i suoi partner storici, Samsung Display e LG Display. Ciò per valutare la fattibilità tecnica di pannelli più avanzati. Il nuovo iMac manterrebbe le dimensioni familiari: un display da 24 pollici con densità di pixel di 218 PPI, identica all’attuale generazione. La vera innovazione riguarderebbe la luminosità, che dovrebbe aumentare fino a 600 nits. Garantendo immagini più nitide e colori più brillanti del 20% rispetto agli standard attuali.

Ecco le indiscrezioni sul nuovo possibile iMac di Apple con display OLED

Nonostante l’ottimismo, il passaggio all’OLED comporta sfide significative. La prima è di tipo temporale. Essendo ancora in fase di analisi e studio preliminare, lo sviluppo completo potrebbe richiedere anni. Con un lancio atteso non prima del 2027 o del 2028. Il secondo problema riguarda le dimensioni dello schermo. Molti utenti desiderano un iMac da 30 o 32 pollici, ma la tecnologia RGB OLED non è ancora pronta per supportare pannelli di tale grandezza con la qualità colore e l’affidabilità che Apple richiede.

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Al momento, produrre schermi OLED tra i 20 e i 30 pollici in serie rappresenta una sfida tecnica troppo complessa. Costringendo l’azienda a confermare il formato da 24 pollici come standard per il futuro prossimo. Apple sta quindi percorrendo una strada prudente. La fase di richiesta informazioni tecniche, che precede quella dei preventivi formali, serve a capire se i fornitori possono soddisfare le specifiche di qualità necessarie allo sviluppo del prodotto.

Il nuovo iMac OLED promette, quindi, miglioramenti significativi nella luminosità e nella resa dei colori, ma gli utenti dovranno pazientare: l’attesa per modelli più grandi o per il lancio definitivo da parte di Apple potrebbe protrarsi per diversi anni ancora.